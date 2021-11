Horgauer Bürger zahlen bald mehr für Wasser und Abwasser

Plus Sieben Jahre waren die Gebühren stabil geblieben. Jetzt erhöht Horgau die Preise für Wasser und Abwasser. Wie teuer es wird.

Überraschend kommt es nicht: Schon mehrfach hatte Bürgermeister Thomas Hafner eine Erhöhung der Gebühren für Wasser und Abwasser in Horgau ab 2022 angekündigt. In den vergangenen Jahren sind deutliche Defizite aufgetreten, sodass die Gemeindeverwaltung eine Globalberechnung durchführen ließ.