Horgau

17:30 Uhr

Horgauer ärgern sich über parkende Autos und die lahme Internetverbindung

Plus Bei der Bürgerversammlung in Horgau ging es auch um den neuen Spielplatz und um den Dorfladen Herzstück.

Von Michaela Krämer

Ein Blick zurück, ein Blick nach vorn: In gewohnter Manier präsentierte Bürgermeister Thomas Hafner bei der Bürgerversammlung in Horgau jetzt seinen Bericht und ließ Zahlen, Daten und Fakten sprechen. Er informierte die rund 25 Besucher über die Entwicklungen im vergangenen Jahr und erklärte, was Horgau in den kommenden Jahren erwartet.

