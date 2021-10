In Auerbach entsteht ein neues Baugebiet mit 30 Plätzen

In dem Horgauer Ortsteil ist ein neues Baugebiet geplant. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde klar, wie das aussehen soll.

Der Bauboom im Augsburger Land ist ungebrochen. Auch in Horgau sind neue Plätze sehr begehrt. Deshalb will die Gemeinde reagieren. Geplant ist ein neues Baugebiet im Ortsteil Auerbach. Das Ziel: 30 neue Bauplätze mit einer Fläche von je 500 bis 700 Quadratmetern. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde nun darüber gesprochen, wie das neue Baugebiet gestaltet werden soll.

Thomas Ender vom Ingenieurbüro Arnold Consult hatte die Ziele des Bebauungsplan für das Neubaugebiet "Streitheimer Straße Nord" in Auerbach schon in der Sitzung vom Mai klar abgesteckt. Die verkehrstechnische Erschließung für den Autoverkehr findet ausschließlich von der Streitheimer Straße statt. Für Fußgänger und Radfahrer soll es noch einen Anschluss im Süden bzw. Norden an die bestehenden Gebiete geben.

Querungsinsel in der Streitheimer Straße

An den Stellplätzen sind Betonsteine mit Rasenfugen vorgesehen. Bei den Fußwegen soll eine wassergebundenen Decke zum Einsatz kommen, die Zufahrten ins Baugebiet mit Granit gepflastert werden, um den Eindruck eines Wohngebiets hervorzuheben. Eine Deckschicht auf dem Asphalt soll laut Mehrheit im Gemeinderat sofort realisiert werden, um etwaige Nachbehandlungen bei auftretenden Schäden (beispielsweise Graswuchs) zu vermeiden.

Die geplante Querungsinsel in der Streitheimer Straße wurde von den Bewohnern kritisch gesehen. Das erforderliche Grundstück ist demnach nicht verfügbar. Diese Maßnahme wird sich daher so schnell nicht umsetzen lassen, vermutet Bürgermeister Thomas Hafner, denn auch auf der anderen Straßenseite stehen die Grundstücke nicht zur Verfügung. „Das war so nicht zu erwarten gewesen.“ Die Gemeinde will jedoch weiter dran bleiben und nach weiteren Lösungen suchen.

Im Februar sollen die Bauplätze vergeben werden

Was das Kanalsystem betrifft, soll das Schmutzwasser an den bestehenden Kanal, das Regenwasser an die Zisterne und an das Rückhaltebecken angeschlossen werden. Neu im vorgestellten Plan ist die Vorreinigung des Regenwassers (Lamellenklärer) vor Einleitung in den Lohbach.

Der Zeitplan für die Erschließung steht: Im Dezember noch sollen die Vorbereitungen der Ausschreibung erfolgen, im Januar könnte die Ausschreibung stattfinden und im Februar wäre mit der Vergabe der Bauleistung zu rechnen. Als Baubeginn nannte Thomas Ender den Zeitraum März/April. Ende 2022/Anfang 2023 soll die Erschließung fertiggestellt sein.

2,8 Millionen Euro für das neue Baugebiet in Auerbach

Und auch die Kosten sind nun bekannt: Für den Kanal und das Rückhaltebecken sind rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt, für die Verkehrsanlagen rechnet der Planer mit 865.000 Euro. Hinzu kommen noch Kosten für den Umbau der Streitheimer Straße, Wasserleitung, Beleuchtung sowie Grünordnung. „Wir gehen von insgesamt rund 2,8 Millionen Euro aus“, so Hafner. Walter Steinle (BV) forderte noch eine Gegenüberstellung der Kosten für das unterschiedliche Material im Kanalbau an.

Der Gemeinderat stimmte den vorgelegten Plänen zu.