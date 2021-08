Horgau

Kein Platz für Rollstuhlfahrer: Horgauer musste am Bahnhof zurück bleiben

Plus Stefan Hanus aus Horgau ist seit zwei Jahren auf den Rollstuhl angewiesen. Was ihm auf einer Zugreise passiert ist, zeigt, wie viel bei der Barrierefreiheit im Argen liegt.

Von Angela David

Der 30-jährige Stefan Hanus aus Horgau lässt sich trotz seines Handicaps ungern ausbremsen und reist gerne. So bereitete er im Juli einen Städtetrip per Bahn nach Amsterdam vor, reservierte alle nötigen Plätze, die er als Mensch mit Behinderung im Zug braucht. Doch alle Vorbereitung nützte nichts: Am Ende blieb er am Bahnsteig in Amsterdam zurück und musste eine Nacht länger bleiben als geplant.

