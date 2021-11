Horgau

10:43 Uhr

Leere Bierflasche im Auto: Alkoholisierter Fahrer verweigert in Horgau einen Test

Mit einer leeren Bierflasche in der Mittelkonsole und Alkoholgeruch im Atem gerät ein 26-Jähriger in eine Polizeikontrolle. Was dann geschieht.

Nicht einsichtig hat sich ein Autofahrer am Freitag bei einer Verkehrskontrolle in Horgau gezeigt. Obwohl in der Mittelkonsole seines Autos eine leere Bierflasche stand, verweigerte der 26-Jährige einen Alkoholtest. Der junge Mann war gegen 23.45 Uhr in der Hauptstraße von der Polizei kontrolliert worden. Neben der leeren Bierflasche stellten die Beamten beim Fahrer auch Alkoholgeruch fest. Da der Fahrer einen Schnelltest verweigerte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ob eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, wird laut Polizei das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen. (thia)

