Horgau

16:31 Uhr

Neue Bürgerinitiative will Bahnausbau im Süden von Horgau verhindern

Plus In Horgau ist am Samstagabend eine neue Bürgerinitiative gegründet worden. Sie heißt "Raumwiderstand Rothtal" und hat ein klares Ziel vor Augen

Von Katja Röderer

In 26 Minuten mit dem Zug von Ulm nach Augsburg: Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Bahnstrecke zwischen den beiden schwäbischen Metropolen bald ausgebaut werden. Wo die Gleise verlaufen, steht noch nicht fest. Dass hunderte Züge eines Tages mit 300 Stundenkilometern direkt am südlichen Ortsrand von Horgau vorbeifahren, wollen einige Horgauer aber unbedingt verhindern. Am Samstagabend ist hier eine Bürgerinitiative gegründet worden. Die Ziele sind klar. Erste Aktionen sind auch schon geplant.

