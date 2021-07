Sattelzug streift Mülltonne in Horgau

Beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Horgau bleibt ein Laster an einer Mülltonne hängen.

Eine Mülltonne ist nach dem Zusammenstoß mit einem tonnenschweren Sattelzug demoliert. Wie die Polizei mitteilt, rangierte am Mittwoch gegen 9.30 Uhr ein noch unbekannter Sattelzugfahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Augsburger Straße in Horgau. Dabei kollidierte er mit der rechten Seite seines Aufliegers mit einem Metallmülleimer, der dadurch aus seiner Bodenverankerung gerissen wurde. Der Fahrer rangierte noch weiter und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro, schätzt die Polizei. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/1890-0. (kinp)