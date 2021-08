Schnelles Internet: Horgau will den Anschluss nicht verlieren

Plus Der Gemeinderat Horgau diskutiert über Glasfaserkabel für Auerbach, Bieselbach und Lindgraben.

Von schnellem Internet können die Menschen in den Ortsteilen Auerbach, Bieselbach und Lindgraben im Moment nur träumen. Bei der Digitalisierung haben sie noch einen weiten Weg vor sich, wie Thomas Gewitsch, geschäftsleitender Angestellter, berichtete. Er erklärte ausführlich, wie es mit dem gigabitfähigen Breitbandnetz für Unternehmen sowie Privathaushalte weitergeht und wie das Verfahren abläuft.