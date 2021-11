Tödliche Abbrucharbeiten: Mauer stürzt ein und begräbt Mann unter sich

Zu einem tragischen Unglück kam es in Horgauergreut: Ein 49-jähriger Mann kam bei Umbauarbeiten an einem alten Stadel ums Leben.

Der Mann arbeitete auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Horgauergreut. Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr führte er an einem alten Stadel Abbrucharbeiten an einer Mauer durch. Laut Polizei entfernte er hierzu mit einem Bohrhammer Mauerteile. Dabei stürzte die Mauer unkontrolliert ein und begrub den 49-Jährigen teilweise unter sich.

Zwei Beamten der Polizeiinspektion Zusmarshausen und zwei weiteren Ersthelfern gelang es zwar unter Zuhilfenahme von Stangen, den bewusstlosen Mann unter den mehreren Hundert Kilo schweren Mauerteilen herauszuziehen und Erste Hilfe zu leisten. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst unter laufender Reanimation in das Universitätsklinikum gebracht, wo er kurze Zeit später starb. (dav)

