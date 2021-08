Horgau

Trotz Corona: Friseurin schlägt sich durch

Plus Unternehmerporträt: Mitten in der Pandemie eröffnete Eva Kaiser vor einem Jahr in Horgau einen eigenen Salon. So denkt sie heute über diesen Schritt.

Von Michaela Krämer

Wie die Zeit vergeht: Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass sich Eva Kaiser in Horgau ihren Traum vom eigenen Friseursalon erfüllt hat. Trotz Pandemie, trotz der vielen Einschränkungen. Diesen Schritt hat sie bis heute nicht bereut. Einige schlaflose Nächte habe ihr der Lockdown aber schon bereitet, gibt die fröhliche Unternehmerin zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

