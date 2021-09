Überholmanöver bei Bieselbach führt fast zum Frontalzusammenstoß

Ein 22-Jähriger fährt von Zusmarshausen in Richtung Auerbach. Plötzlich kommt ihm ein Auto entgegen, der Mann kann gerade noch ausweichen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein riskantes Überholmanöver hätte am Dienstag auf der Staatsstraße 2510 um Haaresbreite zu einem Frontalzusammenstoß geführt. Nur durch ein beherztes Ausweichen ins Bankett konnte der Fahrer eine Kollision verhindern.



Der 22-Jährige war laut Polizei um 20 Uhr von Zusmarshausen in Richtung Auerbach unterwegs. Auf Höhe Bieselbach kam ihm auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen, der gerade einen Bus überholen wollte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Seat-Fahrer ins Bankett ausweichen und streifte dabei einen Leitpfosten. Die Fahrer des Busses und des überholenden Fahrzeuges fuhren ohne anzuhalten weiter. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)