Unbekannter versucht Briefkasten in Horgau aufzubrechen

Passiert ist der versuchte Aufbruch in dem Haus am Brachflecken bereits Anfang August. Laut Polizei hatte es der Täter lediglich auf einen einzigen Briefkasten des Mehrfamilienhauses abgesehen. Neben den Hebelspuren am Kasten wurde auch das Schloss so stark beschädigt, dass es sich nun nicht mehr aufsperren lässt. Benutzt wurde offenbar ein Schraubenzieher. Der Schaden beträgt rund 150 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 melden. (thia)