Walter Steinle ist neuer Zweiter Bürgermeister in Horgau

Plus Nach dem Rücktritt von Johann Ohnesorg wird der 55-jährige Horgauer Walter Steinle zum zweiten Rathauschef gewählt. Zur Amtseinführung hat er einen Wunsch.

Horgau hat einen neuen Zweiten Bürgermeister. Der bisherige zweite Rathauschef Johann Ohnesorg hatte sein Amt in der Gemeinderatssitzung im Oktober niedergelegt. Neuer Amtsinhaber ist nun Walter Steinle.