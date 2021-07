Wenn es kracht auf der A8, wird es eng in Auerbach und Streitheim

Plus Lastwagen und Autofahrer fahren direkt durch die Ortschaften, wenn die Autobahn gesperrt ist. Die Verkehrsbelastung ist dann enorm. Horgau sucht nach Lösungen.

Belastender Ausweich- und Umleitungsverkehr der A8 durch Auerbach und Streitheim ist in der Gemeinde Horgau immer wieder ein Thema. Trotz sechsspurig ausgebauter Autobahn muss die A8 bei jedem schweren Unfall gesperrt werden. Die Auswirkungen auf die umliegenden Gemeinden sind negativ, denn die Kreisstraße ist eine von Lastwagenfahrern gern genutzte Ausweichroute.