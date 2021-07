Horgau

06:00 Uhr

Wie viel Abstand brauchen die Horgauer zu ihren Nachbarn?

Wie dicht dürfen die Häuser in Horgau nebeneinander gebaut werden? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat Horgau beschäftigt.

Plus Der Horgauer Gemeinderat diskutiert darüber, die Regeln für Abstandsflächen auf Grundstücken zu ändern. Warum das gar nicht so einfach sein könnte.

Von Michaela Krämer

Am 1. Februar ist die Novelle der Bayerischen Bauordnung in Kraft getreten. Zur Erinnerung: Bauherren können jetzt ihr Grundstück dichter bebauen, damit die Fläche effektiver genutzt und der Flächenverbrauch insgesamt gesenkt wird. Die Abstandsfläche beträgt nach der Novellierung 40 Prozent (0,4 H) der Wandhöhe. In Wohngebieten sind als Abstandsfläche grundsätzlich 40 Prozent der Wandhöhe zum Nachbargrundstück freizuhalten. Der Mindestabstand von drei Metern wird aber eingehalten. Die Höhe von Dächern wird je nach Neigung prozentual dazu gerechnet.

