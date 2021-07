Wikipedia weiß: Die Horgauer Rebellen holten sich ihre Selbstständigkeit zurück

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie nach.

Wikipedia weiß, dass Horgau nicht immer eine selbstständige Gemeinde war. 1978 wurde es mit einer Gebietsreform nach Zusmarshausen eingemeindet. Zumindest für fünfeinhalb Jahre. "Nach jahrelangem Widerstand der Bevölkerung wurde Horgau durch das Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes am 27. Oktober 1983 wieder eine selbstständige Gemeinde", steht auf Wikipedia ganz trocken. Details des Kampfes um die Selbstständigkeit nennt das Online-Lexikon nicht.