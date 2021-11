Horgau

Wohin mit Glas- und Altkleidercontainer in Horgau?

Lärm und Schmutz an den Altglascontainern in Horgau sorgen bei Anwohnern für Ärger.

Anwohner in Horgau beschweren sich über Lärm und Schmutz an den Containern. Doch wo wären alternative Standorte? Darüber wird aktuell in der Gemeinde diskutiert.

Von Michaela Krämer

Anlieger haben beantragt, dass die Wertstoffinsel in Horgau aufgelöst wird. Das kann Bürgermeister Thomas Hafner durchaus verstehen, weil sie doch mit Verschmutzung und Lärm verbunden ist, wie er bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte: "Niemand will die Container bei sich vor der Haustüre haben." Aber wo sollen die Container künftig aufgestellt werden? Glascontainer beim Discounter in Horgau? Der Diskountermarkt hatte sich bereit erklärt, den Glascontainer bei sich aufzustellen. Das wäre auch insofern günstig, da es ausreichend Parkplätze gibt. Allerdings müsste die Gemeinde dafür sorgen, dass das Grundstück auch sauber bleibt. Der Marktleiter gewährt die Aufstellung des Glascontainers vorerst für ein Jahr. Ein Altkleidercontainer ist bereits an dieser Stelle vorhanden. Und auch der Dosencontainer wird, wenn die Dosen künftig im Gelben Sack entsorgt werden können, wegfallen. Die Schulbushaltestelle am Biburger Weg soll eine Markierung erhalten, so ein Antrag der Schülerlotsen. Eine deutliche Markierung des Haltestellenbereichs würde der Sicherheit der Schulkinder dienen. Dem Antrag auf Einrichtung einer zusätzlichen Beleuchtung wird dagegen nicht stattgegeben. "Wir befürchten, dass sich die Bewohner durch das Licht gestört fühlen", sagte Hafner . Die dort angebrachte Straßenleuchte sei, wenn auch nicht sehr hell leuchtend, jedoch ausreichend. Deponie in Bieselbach soll öfter geöffnet sein Die Deponie in Bieselbach soll im kommenden Jahr mehr Öffnungstage erhalten. Aufgrund des großen Andrangs sind drei bis vier zusätzliche Tage im Gespräch. Auf Wunsch von Eva Schmid ( CSU ) ist auch noch ein weiterer Öffnungstermin im November im Gespräch.

