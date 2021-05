Zaun beschädigt - aber Alpakas in Horgau bleiben trotzdem im Gehege

In Horgauergreut wird der Maschendrahtzaun eines Alpaka-Geheges beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie der Dienststelle in Zusmarshausen erst jetzt mitgeteilt wurde, beschädigten Unbekannte in der Zeit vom 1. bis 3. Mai an einem Alpaka-Gehege in der Greuter Straße in Horgauergreut die Einzäunung, indem sie den Maschendrahtzaun durchschnitten und einen Metallpfosten herausrissen.

200 Euro Sachschaden am Zaun in Horgauergreuth

Die Tiere sind deswegen aber trotzdem nicht entwischt und alle noch in ihrem Gehege. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08291/18900. (dav)

