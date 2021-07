Bürger in Horgau und Zusmarshausen wehren sich gegen neue Bahntrasse

Plus Bei Bürgerversammlungen in Horgau und Zusmarshausen werden Stimmen gegen die neue Trasse laut. Nun wollen sich erste Initiativen gründen, um das zu verhindern.

Gestörte Idylle, verschandelte Landschaften und schlechtere Lebensqualität: In Horgau und Zusmarshausen macht sich die Sorge vor einer neuen Bahntrasse bereit. Sie könnte entlang der Ortschaften führen und aus Sicht vieler Bürger für Lärm und Umweltschäden sorgen. Bei Bürgerversammlungen in den beiden Gemeinden machten die Bürger ihren Unmut kund. Sie wollen erste Bürgerinitiativen gründen, um eine Trasse entlang ihrer Gemeinden zu verhindern.