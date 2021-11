Zwei Autofahrer kommen wegen Schnee bei Horgau ins Rutschen

Widrige Verkehrsverhältnisse und Fahrfehler sorgen auf der Kreisstraße A5 für zwei Unfälle. Ein Fahrer schleudert sogar über die Gegenfahrbahn.

Zwei Unfälle hat es am Montag in Horgau aufgrund des Schneefalls gegeben. Beide Autofahrer hatten jedoch Glück im Unglück.

Der erste Unfall passierte laut Polizei um 7 Uhr. Ein 27-Jähriger war auf der Kreisstraße A5 unterwegs und touchierte wegen der Straßenverhältnisse und aus Unachtsamkeit einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Verkehrspfosten. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Um 11.15 Uhr fuhr ein 21-Jähriger ebenfalls auf der A5 und verlor in einer leichten Linkskurve bei schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Audi. Laut Polizei war der Fahrer wohl zu schnell unterwegs. Der 21-Jährige schleuderte über die Gegenfahrbahn und rutschte in den Graben. Ein Abschleppdienst musste den Wagen wieder auf die Fahrbahn ziehen. Der Schaden wird lediglich auf 25 Euro geschätzt. (thia)