Horgau wettert gegen Pläne zum Bahnausbau

Kritik wird laut an den Planungen zum Bahnausbau auf der Strecke Augsburg–Ulm, der Horgauer Gemeinderat will eine Trasse entlang der Autobahn unbedingt verhindern. Momentan fahren die Regionalzüge unter anderem durch Gessertshausen (unser Bild).

Züge fahren schon lange nicht mehr durch Horgau. Dennoch sind die Ideen zu einer neuen Bahnstrecke entlang der Autobahn ein großes Thema in der Gemeinde.

Von Günter Stauch

Im alten Horgauer Bahnhof entsteht derzeit ein Gasthaus. Züge fahren hier schon lange nicht mehr. Und das soll auch so bleiben. Im Horgauer Gemeinderat ist der Bahnausbau dennoch großes Thema. Die Gemeinde will die Pläne zum Ausbau der Strecke entlang der Autobahn unbedingt verhindern.

So nutzte Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner die jüngste Gemeinderatssitzung zu heftiger Kritik am Planungszustand in Sachen Bahnstrecke Augsburg/ Ulm und wandte sich scharf gegen „abenteuerliche Vorstellungen“ von einer Schnellbahntrasse entlang der Autobahn. „Jeder darf dabei seine Meinung sagen“, betonte Thomas Hafner sichtlich genervt, „aber so einen Schienenstrang einfach durch die dort betroffenen Kommunen an der Autobahn zu ziehen, das muss man sich gedanklich erst mal vorstellen.“ Die begrüßenswerte Modernisierung der 160 Jahre alten Route werde durch so ein Konzept nicht nur noch länger dauern, sondern auch auf größten Widerstand in den Orten stoßen.

Erweiterung der Bahnlinie zwischen Augsburg und Dinkelscherben

Ein Hinweis auf Blockade gegen solche Gedanken stellt die Zusammenkunft von rund 260 Stadt- und Gemeinderäten aus Kommunen der westlichen wie nördlichen Regionen des Landkreises Augsburg. Als Ziel der Konferenz in der Stadthalle gilt, ein „geschlossenes Signal für die schnellstmögliche Erweiterung der Bahnlinie zwischen Augsburg und Dinkelscherben gemäß dem Bundesverkehrswegeplan 2030 zu senden“. So eines in Richtung Berlin erging bereits jetzt vom Pfarrsaal St. Martin zu Horgau aus, in dem Bürgermeister Hafner auf die jahrzehntelangen Bemühungen um eine Verbesserung des Personennahverkehrs hinwies. „Und jetzt wird uns so dazwischengegrätscht“, meinte das Mitglied des Bürgervereins und warnte davor, dass durch die von ihm als falsch gesehene Signale aus Augsburg das ganze Projekt gefährdet sei. „Dann sind wir die Gelackmeierten“, formulierte Hafner und zielte damit auf die Orte sowohl mit Gleisanschluss als auch jene, die davon betroffen sind, ab.

Zu Letzterem zählt sich auch Horgau, das noch bis in die 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts über eine Anbindung an die Bahnstrecke Augsburg–Welden verfügt hatte. Die rund 20 Kilometer lange Verbindung wurde durch einen asphaltierten Bahntrassen-Radweg ersetzt. Kritiker äußerten, dass man die Linie mit einem beinahe parallel laufenden Busbetrieb bewusst ausgedünnt habe.

Park-and-ride-System im Neusässer Stadtteil Vogelsang

Das scheint Schnee von gestern, doch Sitzungsleiter Thomas Hafner erinnerte bei der von zahlreichen Besuchern begleiteten öffentlichen Beratung an die einmal entstandene Idee von einem Zugang zur zweigleisigen Hauptstrecke Ulm–Augsburg über ein Park-and-ride-System im Neusässer Stadtteil Vogelsang. Als Vorsteher einer Kommune mit einem deaktivierten Bahnhof wollte er auch Verständnis für die zahlreichen unterschiedlichen Anliegen von Kollegen an der Gesamtstrecke wecken: „Ich verstehe, dass jeder Ort um seinen Bahnhof kämpft.“

Das gilt auch für den Landkreisnorden, wo durch einen Briefwechsel zwischen der Stadt Gersthofen und dem Bundesverkehrsministerium die noch ausstehende Umsetzung des geplanten dritten Gleises nach Donauwörth zur Sprache kam (wir berichteten). „Wir alle müssen jetzt zusammenstehen“, appellierte der Bürgermeister an die Bürgervertreter.

Für starkes Auftreten sprach sich auch Mathilde Wehrle (CSU) aus: „Das geht nur mit Einigkeit in der Region, das Gegenteil schwächt uns.“

