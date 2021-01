vor 33 Min.

Horgauer Lyriker Erich Pfefferlen wird mehrfach geehrt

Der Lyriker und Pädagoge Erich Pfefferlen lebt in Horgau und ist Pressesprecher des Verbands deutscher Schriftsteller VS in Schwaben.

Plus Immer wieder wurde Erich Pfefferlen aus Horgau für seine Gedichte ausgezeichnet. So wurde er auch 2020, trotz erschwerter Bedingungen, mehrfach geehrt.

Von Gerald Lindner

Allem Unerfreulichen in der Corona-Krise zum Trotz, gibt es auch Erfreuliches aus der Literaturszene beim Rückblick auf das Jahr 2020 zu vermelden. So auch die neuen Erfolge des in Horgau lebenden Lyrikers Erich Pfefferlen, der in zwei Auswahllisten für Literaturpreise gelangte und einen Literaturpreis, den GZL-Lyrikpreis 2020, erhielt.

Erich Pfefferlen wurde nominiert für den Ulrich-Grasnick-Lyrikpreis 2020. Mit seinem Gedicht "lernt aus meinen erfahrungen" fand er Aufnahme in dem Werk "Ulrich-Grasnick-Lyrikpreis 2020 - Saatkorn sein. Zwischen Mühlsteinen", herausgegeben von Almut Armélin und Ulrich Grasnick, Quintus Verlag, 2020.

Lyrikeraus Horgau in die Auswahlliste aufgenommen

Auch in die Auswahlliste für den Bubenreuther Literaturwettbewerb wurde Erich Pfefferlen aufgenommen; mit seinem Beitrag erschien er in dem von Christoph-Maria Liegener herausgegebenen Werk "6. Bubenreuther Literaturwettbewerb 2020", Verlag tredition, Hamburg 2020. Weiter wurde Erich Pfefferlen Gewinner beim Gedichtwettbewerb 2020 der Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik (GZL), der mit derzeit über 300 Mitgliedern aus acht Ländern größten Vereinigung von Lyrikerinnen und Lyrikern in Deutschland.

Als "ein kleiner Trost für die (wegen der Corona-Pandemie) ausgefallene Lesung", so der Leipziger Vorsitzende der GZL, Ralph Grüneberger, in seiner schriftlichen Mitteilung an Erich Pfefferlen, erhalte der von der Jury ermittelte Preisträger für seine Gedichte "das sterben", "auf ein wort" und "gute fahrt" den großformatigen Bild-Text-Band "'…und so habe ich mir denn ein Auto angeschafft': Schriftsteller und ihre Automobile", herausgegeben von Ulf Geyersbach, Nicolai-Verlag.

Lesen Sie auch

Themen folgen