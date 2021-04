Horgauer gelingt April-Scherz mit Känguru

April, April: Ein Bericht über das möglicherweise wieder in den Stauden herumlaufende Känguru hat einen Horgauer zu einem lustigen Scherz animiert.

Das war ein gelungener April-Scherz zum Monatsanfang: Dieter Winterhalder aus Horgau hatte sich einen besonderen Gag in den sozialen Medien ausgedacht. Beim Lesen des Berichts in unserer Zeitung über das möglicherweise wieder gesichtete Känguru in den Stauden kam ihm die zündende Idee. Er zauberte ein Känguru einfach auf einem Foto in einen Stall auf seiner Reitsportanlage, ließ das Tier fröhlich rausgrinsen und postete die gelungene Fotomontage in den sozialen Medien. Sehr viele Leute kamen da ganz schön ins Zweifeln, ob das Känguru tatsächlich in Horgau eine neue Bleibe gefunden hat.

Zu der Fotomontage schrieb Winterhalder: "Sachen gibt's. Das entwischte Staudenkänguru hat sich heute früh um halb sieben ein neues Zuhause gesucht. Total vertrauensselig ließ es sich vor Lawinjas Box einfangen. Weiß jemand, an wen ich mich wenden kann?"

Die Reaktionen waren vielfältig. Bernhard Hannemann zum Beispiel durchschaute den Spaß sofort und schrieb: "Wenn Du den ersten Ausritt machst, komme ich vorbei." Mit dazu schrieb Winterhalder sogar noch seine Mobilnummer und bekam an diesem Tag unzählige Anrufe. "Das Telefon steht nicht mehr still", lacht er. Manche hätten ihn angerufen und ihm Tipps gegeben, an wen er sich wegen des Tieres wenden kann und andere fanden das lustige Posting gelungen. Eine Facebook-Nutzerin schrieb amüsiert: "April, April, da macht auch ein Exot mal was er will." Und ein anderer: "Kann Dir anbieten, es mit unserem Wolpertinger zusammenzustellen."

