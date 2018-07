17:33 Uhr

Horror-Unfall in der Dunkelheit

Zwei Frauen können sich nach einem Unfall bei Oberschöneberg trotz schweren Verletzungen aus dem Auto retten. Dann geht das Wrack in Flammen auf.

Von Maximilian Czysz

Gerade noch in Sicherheit bringen konnten sich in der Nacht auf Dienstag zwei schwer verletzte Frauen bei einem schweren Unfall zwischen Oberschöneberg und Saulach: Ihr Wagen fing Feuer und brannte vollkommen aus. Währenddessen musste ein 23-jähriger Mann auf Hilfe warten: Er war in seinem Kleintransporter eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.

Der Mann wollte auf der Anrieder Straße von Oberschöneberg nach Saulach und überquerte deshalb gegen 1.30 Uhr die Staatsstraße 2027. Sie verbindet Uttenhofen und Dinkelscherben.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers schleuderte in ein Feld

An der Stoppstelle missachtete er jedoch nach Auskunft der Polizei die Vorfahrt und stieß mit einem Wagen zusammen. Am Steuer saß eine 54-jährige Frau, die mit ihrer 18-jährigen Tochter unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers etwa 200 Meter durch ein Gestrüpp geschleudert, bevor es nach mehrmaligen Drehungen auf einem angrenzenden Feld auf allen vier Rädern zum Stehen kam.

Der 23-Jährige wurde in seinem Transporter eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Wie sich herausstellte, hatte er schwere Verletztungen. Er wurde ins Krankenhaus nach Günzburg gebracht.

Der Wagen der 54-Jährigen kam nach dem Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn. Beide Frauen konnten sich rechtzeitig retten, ehe der Wagen Feuer fing und komplett ausbrannte. Die 54-jährige Frau wurde mit schweren, ihre Tochter mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Augsburg eingeliefert.

Im Fahrzeugwrack fand die Polizei verbotene Gegenstände

Etwa 20 Minuten dauerte es, bis die erste Feuerwehr den Brand löschen konnte. Durch die Arbeiten und Unfallaufnahme war die Staatsstraße 2027 im relevanten Bereich etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Etwa 70 Freiwillige der Feuerwehren Dinkelscherben, Oberschöneberg, Fischach und Thannhausen waren im Einsatz.

An beiden Unfallfahrzeugen entstanden laut Polizei Totalschäden in Höhe von rund 33.000 Euro. Der schwer verletzte Unfallverursacher muss jetzt mit einer weiteren Anzeige nach dem Waffengesetz rechnen: In seinem Fahrzeug wurde ein Einhandmesser und ein Teleskopschlagstock gefunden, für die ein Führungsverbot besteht.

