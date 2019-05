00:33 Uhr

Hotel Asgard baut Restaurant an

Das Hotel Asgard im Süden Gersthofens soll einen Anbau erhalten. Der Bauausschuss knüpft die Zustimmung aber an eine Bedingung.

Von Gerald Lindner

Im Frühjahr 2017 wurde das ehemalige Hotel Via Claudia an der Augsburger Straße in Gersthofen unter dem Namen „Asgard“ wiedereröffnet. Zwei Jahre später ist eine Erweiterung angesagt, gegen die der Bauausschuss keine Einwände hatte – sofern die erforderlichen Stellplätze nachgewiesen werden.

Alexander und Marie-Luise Forner hatten das seit längerer Zeit leer stehende Hotel Via Claudia im Süden Gersthofens gekauft und hauchten ihm neues Leben ein. Bisher umfasste das Hotel insgesamt 90 Zimmer.

Im Erdgeschoss sollen nun ein öffentliches Restaurant mit einer Größe von 80 Quadratmetern und ein Personalraum mit 45,5 Quadratmetern angebaut werden. Neben dieser Vergrößerung sind mehrere Nutzungsänderungen geplant. So wird die Pilsstube im Kellerschoss zum Stuhllager mit 123 Quadratmetern. Der 58 Quadratmeter große Frühstücksraum im Erdgeschoss wird in ein öffentliches Café umgewandelt.

Aus einem Büro im Erdgeschoss (62 Quadratmeter) soll ein Billard-Raum werden, der allerdings nur den Hotelgästen zur Verfügung steht. Ebenfalls nur für Gäste ist ein neuer, 46 Quadratmeter großer Fitnessraum in einem bisherigen Konferenzraum im zweiten Obergeschoss. Ein Stockwerk höher wird ein Konferenzraum in eine Zweibett-Suite umgewandelt (49 Quadratmeter).

Durch die Umbauten ergibt sich nach Angaben der Bauverwaltung ein zusätzlicher Bedarf von 15 Stellplätzen. Laut alter Baugenehmigung mussten für den bisherigen Bestand 128 Stellplätze nachgewiesen werden. Momentan können 133 nachgewiesen werden. Durch einen Flächentausch mit einem Nachbarn in der Nordostecke des Grundstücks sind weitere fünf Plätze zu schaffen – damit fehlen immer noch fünf. Ein qualifiziertes externes Gutachten ist bereits beauftragt. Nur wenn dieses die erforderliche Anzahl an Stellplätzen ergibt, gilt die Zustimmung des Bauausschusses für das Vorhaben.

