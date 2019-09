vor 55 Min.

Hotels im Augsburger Land spüren wenig von der Wiesn

In München sind die Unterkünfte während des Oktoberfests ausgebucht. Im Landkreis Augsburg ist es hingegen ruhig. Nur eine Gemeinde macht eine Ausnahme.

16 Tage im Jahr herrscht in München Ausnahmezustand, wenn Ende September alljährlich mehrere Millionen Besucher auf das Oktoberfest strömen. Vergangenes Jahr zog es 6,3 Millionen Feierwütige auf die Wiesn. Besucher, die auch irgendwo schlafen müssen. Während in München längst kein Hotelzimmer mehr frei ist, Privatzimmer gegen hohen Aufpreis vermietet werden, merken die Hotels im Landkreis Augsburg heuer bislang wenig von dem bunten Treiben.

Gersthofen grenzt an Augsburg, liegt direkt an der A8 und ist nur rund 70 Kilometer von München entfernt. Das Oktoberfest wäre also mit Auto und Zug innerhalb einer guten Stunde erreichbar. Trotzdem übernachten die Gäste aus einem anderen Grund in den drei Gersthofer Hotels: „Die meisten sind auf Geschäftsreisen“, lautet die einhellige Antwort der Hotelangestellten, die namentlich nicht genannt werden möchten.

Früher blieben mehr Gäste im Dirndl über Nacht

Zwar kämen auch ab und an größere Busreisegruppen nach Gersthofen, die für einen Tagesausflug nach München fuhren. Doch vorrangig fänden in den Hotels Konferenzen und Tagungen statt. Eine Angestellte erinnert sich, dass früher mehr Gäste im Dirndl in ihrem Hotel auf dem Weg zum Oktoberfest waren – warum sich das geändert hat, kann sich die junge Frau aber nicht erklären.

Eine Hotelangestellte, die früher in einem Münchner Hotel gearbeitet hat, sieht die Situation im Augsburger Land gelassen. „Mit betrunkenen Wiesnbesuchern haben wir eigentlich keine größeren Probleme“, erzählt sie. Lediglich etwas lauter seien diese, wenn sie auf die Zimmer zurückkehrten. Hauptsächlich habe das Hotel italienische Busreisende, sagt sie, die für ein, zwei Tage in die Stadt kämen. An diesen Wochenenden sei das Hotel gut gebucht.

In die Hotels, die etwas ländlicher im Landkreis liegen, verirren sich nur wenige Wiesnbesucher. Das Oktoberfest in München sei kein großes Thema, dafür liege das Hotel zu weit draußen, sagt eine Angestellte aus dem westlichen Landkreis, die ebenfalls nicht namentlich genannt werden will. Allenfalls handle es sich um auswärtige Reisegruppen, die am Wochenende dann für einen Tagesausflug nach München fahren.

Von Italien über Horgau auf die Wiesn

Anders sieht es in Horgau im Hotel Platzer aus. „Schon seit fünf Jahren übernachten zwei italienische Reisegruppen bei uns, die das Oktoberfest besuchen“, sagt der Inhaber Martin Platzer. „Sie fahren direkt von Italien auf die Wiesn und kommen danach zu uns ins Hotel.“ Die Gruppe, rund 50 Gäste, belebten das Hotel am Wochenende. Probleme mit Betrunkenen hatte aber auch Platzer bislang noch nicht. Warum die Reisegruppe sich damals das Hotel in Horgau ausgesucht hat, weiß der Inhaber nicht.

Grundsätzlich verzeichnet das Hotel mehr Anfragen während des Oktoberfests, allerdings nur von Reisegruppen. Einzelpersonen buchten nicht in Horgau, um von dort aus auf die Wiesn zu gehen. (mells)

