vor 17 Min.

Hotline für Fragen rund ums Impfen im Landkreis Augsburg

Das erste Impfzentrum für das Augsburger Land wird hier in Gablingen sein.

Fragen zum Impfen? Das vom Landkreis Augsburg beauftragte Unternehmen hat eine Nummer für Bürger eingerichtet. Hier werden allerdings noch keine Termine vereinbart.

Am kommenden Sonntag soll Impfstart in Seniorenheimen des Landkreises Augsburg sein. Um die aufkommenden Fragen der Bürger zum Thema Impfung zu beantworten, hat das vom Landkreis Augsburg beauftragte Unternehmen Ecolog unter der Telefonnummer 06102/20825591 (Erreichbarkeit: Montag bis Sonntag, 8 bis 18 Uhr) eine Informations-Hotline für das Impfzentrum im Landkreis Augsburg eingerichtet. Es ist zu beachten, dass hier ausschließlich Fragen rund um die Corona-Impfung beantwortet werden können. Eine Impftermin-Vereinbarung ist nicht möglich.

Der Landkreis Augsburg informiert im Internet über die Corona-Impfung

Für genauere Informationen zu den Corona-Impfungen im Landkreis Augsburg wurde auf der Internetseite des Landkreises die Seite www.landkreis-augsburg.de/corona-impfung eingerichtet. Die hier zusammengefassten Inhalte werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Seit 23. Dezember 2020 gilt eine Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, nach der alle Einreisenden aus Risikogebieten dazu verpflichtet werden, innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Einreise bei dem für sie zuständigen Gesundheitsamt ein negatives Testergebnis (PCR- oder Antigen-Schnelltest) vorzulegen. Der Test sollte bereits nach Möglichkeit im Ausland vorgenommen werden, allerdings höchstens 48 Stunden vor der Einreise nach Bayern.

Reiserückkehrer in den Landkreis Augsburg werden gebeten, diesen Testnachweis digital per E-Mail an die Adresse einreisende@LRA-a.bayern.de zu schicken. Es ist zu beachten, dass für den Testnachweis von Einreisenden zwar sowohl das Ergebnis eines PCR- als auch eines Antigen-Schnelltests vorgelegt werden kann, eine Verkürzung der Einreisequarantäne ist jedoch weiterhin nur anhand eines PCR-Tests (molekularbiologisch) möglich. Alle Informationen hierzu sind auf der Homepage des Landkreises Augsburg unter www.landkreis-augsburg.de/corona-reise nachzulesen.

