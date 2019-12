11:13 Uhr

Hund beißt in Diedorf zu: Polizei sucht die Halterin

Ein 37-jähriger Mann ist am Dienstag in der Lindenstraße vor der evangelischen Kirche in Diedorf von einem Hund gebissen worden.

Ein mittelgroßer Hund verbeißt sich in der Hand eines Fußgängers. Der Polizei liegt jedoch eine Beschreibung der Halterin vor.

Lindenstraße

Diedorf

Polizei

Der Vierbeiner lief daraufhin in einer Entfernung von etwa zehn Metern vor der Frau her. Aus heiterem Himmel hat der Hund auf einmal den Fußgänger in die Hand gebissen. Die Hundehalterin musste ihr Tier am Nacken von dem 37-Jährigen wegziehen, damit er von dem Mann abließ. Im Anschluss hat sich die Frau nicht mehr um den Verletzten gekümmert.

Die Polizei in Zusmarshausen sucht nun die Hundehalterin, die als 20- bis 30-jährige, schlanke, und etwa 1,70 Meter große Frau mit längeren blonden oder rotblonden Haaren beschrieben wird. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

