Hund beißt in Welden einen Bauarbeiter in den Unterarm

Als der 28-Jährige das Grundstück eines Anwohners betritt, springt plötzlich der Hund aus der offenen Haustür und schnappt zu.

Erneut ist im Augsburger Land eine Person von einem Hund gebissen worden. Nachdem vor wenigen Tagen in Itzlishofen ein dreijähriger Bub von einem Schäferhund angefallen wurde, hat nun ein Hund in Welden zugeschnappt.

Ein 28-jähriger Arbeiter wollte laut Polizei am Mittwoch um 13.30 Uhr von einer Baustelle im "Grüner Spanweg" in Welden einen Anwohner auffordern, sein Auto wegzufahren. Als er das Grundstück des 62-Jährigen betrat, sprang ein Hund aus der offenen Haustür auf ihn zu und biss ihn in den linken Unterarm. Der Anwohner, der den Hund nur vorübergehend in Obhut hatte, rief den Vierbeiner sofort zurück. Nur leicht verletzt begab sich der Arbeiter daraufhin selbst zum Arzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (thia)