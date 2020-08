vor 34 Min.

Hund wirft in Gabelbach eine 74-jährige Radlerin vom E-Bike

Beim Zusammenstoß mit einem Australian Shepherd ist am Sonntagnachmittag eine 74-jährige Fahrradfahrerin in Gabelbach verletzt worden. Die Frau war gegen 15.45 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Verlängerung des Pflasterwegs unterwegs, gleichzeitig ging dort ein 53-jähriger Mann mit seinem Hund spazieren.

Plötzlich rannte der Australian Shepherd auf die Frau zu und ließ sich wohl nach Auskunft der Polizei auch nicht mehr zurückrufen. Der Hund sprang die Frau an, die daraufhin stürzte und sich am Oberschenkel verletzte. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Krumbach eingeliefert. Den Hundehalter erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (thia)