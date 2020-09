vor 20 Min.

Hundekot: Jede Woche 5000 Beutel

Wie Stadtbergen die Not mit der Notdurft beheben will

Hunde sollen in Stadtbergen weiterhin 75 Euro im Jahr Steuer kosten, Kampfhunde 600 Euro. So steht es im Empfehlungsbeschluss des Verwaltungsausschusses für den Stadtrat. In der Diskussion kam die Frage auf, ob die Einnahmen durch die Hundesteuer auch die Ausgaben für die Reinigung und das Aufstellen der Mülleimer mit Tütenspender decken. Das konnte Bürgermeister Paul Metz nicht aus dem Stegreif beantworten, erklärte aber, dass Stadtbergen jede Woche 5000 Plastikbeutel nachfülle. „Ich bin ja froh, dass sie benutzt werden“, ergänzte er. Außerdem betonte er, dass die Mülleimer samt Beutelspender 1500 Euro kosten und meist auf Hinweis von Hundebesitzern dort aufgestellt würden, wo sie notwendig seien. Die Situation sei vor zehn Jahren schlimm gewesen, so Metz, allerdings lasse die Disziplin der Hundebesitzer mittlerweile wieder nach.

Um die Situation der Vereine in der Corona-Krise ging es in einem weiteren Punkt. Die Grünen wollten wissen, wie sie unterstützt werden. Aktuell seien der Stadtverwaltung 99 Vereine gemeldet, erklärte Stadtkämmerer Manuel Eberhard. Sie erhielten im Jahr 2019 insgesamt 104000 Euro, 68000 Euro davon waren Zuschüsse für die Jugendförderung. Außerdem hat Stadtbergen, laut Eberhard, in den vergangenen Jahre 270000 Euro an Investitionszuschüssen locker gemacht und die Nutzung der Hallen und Einrichtungen der Stadt, die für die Vereine kostenlos ist, wird im Haushalt mit 441000 Euro verbucht. (karrt)

