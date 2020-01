vor 54 Min.

„Hurra, wir leben noch!“

Vor einem Jahr kämpften die Dinkelscherber gegen die Schließung ihres Spitals. Was hat es gebracht? Jetzt war Zeit für eine erste Bilanz

Von Manfred Miller

„Wie geht es dem Dinkelscherber Spital?“: Diese Frage trieb jetzt viele Bürger ins wohl- temperierte Zelt auf dem Spitalgelände. Unter dem Motto „Hurra, wir leben noch“ betonte Bürgermeister und Vorsitzender der Hospitalstiftung, Edgar Kalb, dass man vor einem Jahr kaum mehr an den Fortbestand des Spitals geglaubt habe. Nun aber stehe es sehr gut um die Zukunft des Hauses, was vor allem Josef Guggemos mit dem Förderverein, aber auch den Bürgern Dinkelscherbens zu verdanken sei.

Dem stimmte der Zweite Vorsitzende, Bürgermeister Bernhard Uhl aus Zusmarshausen, voll und ganz zu. Er lobte das „enorme Engagement von Guggemos“ und versprach eine großzügige Spende für den Förderverein.

Der neue Einrichtungsleiter des Altenheims,Thomas Hecht, teilte mit, dass sich die personelle Situation stabilisiert habe. Trotz der Umbauarbeiten ist die Vollbelegung erreicht, weitere Aufnahmeanträge liegen vor. Für die Sanierung und Modernisierung des historischen Gebäudes sind rund vier Millionen Euro veranschlagt.

„Die Zeichen stehen auf Zukunft“, stellte Landtagsabgeordneter Fabian Mehring (Freie Wähler) fest. Er sagte, dass für die Sanierung des Seniorenheimes eine passable Förderung aus München sicher sei. Die Bürger lobte er für ihr konsequentes und ausdauerndes Engagement, das letztendlich auch zum Erhalt des Heimes führte. Staatssekretärin Carolina Trautner (CSU) hob hervor, dass sowohl Politiker, Gemeinde und Bürgerschaft in Sachen Hospital „an einem Strang ziehen“, mit dem Ziel, das Seniorenheim in eine positive Zukunft zu führen.

Josef Guggemos, Vorsitzender des Fördervereins, zog eine überaus positive Bilanz über die Aktivitäten des Vereins in nur einem Jahr seines Bestehens. Er verkündete voller Stolz, dass sein Ziel, in einem Jahr 1000 Vereinsmitglieder aufzuweisen, noch vor Ablauf eines Jahres erreicht worden sei. Bei der Monatsversammlung am Freitag, 10. Januar, werden nun das 1000. und das 1001. Mitglied feierlich begrüßt und geehrt. Zudem gibt es einen Ausblick über die geplanten Aktivitäten 2020. Beginn der öffentlichen Versammlung im Spitalsaal ist um 18 Uhr.

Glücklich ist Guggemoos zudem darüber, dass die Versteigerung von alten Gegenständen vom Altenheim-Dachboden einen Erlös von 35000 Euro für das Spital ergab.

Guggemos will erreichen, in Dinkelscherben eine Ausbildungsstätte für Pflegeberufe einzurichten mit Wohnungen für die Lehrer und Pflegeplätzen für demente Menschen.

Zur Erinnerung an die beabsichtigte Schließung des Hospitals in Dinkelscherben am 30. Juni 2019 soll dieser Tag zukünftig als Gedenktag begangen werden. Abschließend überreichte Paul Schreiber Josef Guggemos einen Scheck über 1000 Euro. Es war der Reinerlös aus dem vergangenen Weihnachtsmarkt.

