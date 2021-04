Hydraulikschlauch von Müllfahrzeug in Zusmarshausen platzt

Weil ein Schlauch platzte, verlor ein Müllfahrzeug in Zusmarshausen eine Menge Öl. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Wegen eines technischen Defekts ist der Hydraulikschlauch an der Mülltrommel eines Mülllasters in Zusmarshausen geplatzt. Die Folge: Etwa 20 Liter Hydrauliköl liefen aus. Die Feuerwehr Zusmarshausen musste mit etwa 20 Mann aurücken, um das Öl abzubinden. Kurzzeitig war der Kreuzungsbereich zwischen Hornweg, Am Lettenberg und Bischof-Wenzeslaus-Straße, gesperrt. Die Tour wurde im Anschluss mit einem Ersatzfahrzeug fortgesetzt. (kinp)