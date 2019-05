ICE-Lokführer rettete Mutter und ihren Söhnen wohl das Leben

Plus Am Bahnhof in Gablingen spielen sich dramatische Szenen ab. Ein ICE rast mit Tempo 200 heran, im gleichen Moment geht eine Mutter mit ihren Kindern aufs Gleis.

22 Stufen hinunter, 25 nach oben. Das ist der Weg, den Reisende und Pendler nehmen müssen, wenn sie am Gablinger Bahnhof unterirdisch von einem Gleis zum anderen kommen wollen. Diese Strecke in der gelb gefliesten Unterführung wollte sich eine Familie am Donnerstagnachmittag sparen.

Die Mutter wählte den direkten Weg. Die Abkürzung hätte ihr und den beiden Kindern beinahe das Leben gekostet. Die 34-jährige Frau überquerte mit ihren Söhnen die Gleise – nur Sekundenbruchteile, bevor ein ICE durch den Gablinger Bahnhof brauste. Das teilte die Bundespolizei am Freitagmorgen mit.

Fahrdienstleiter ruft der Mutter noch eine Warnung zu

Der ICE von München über Augsburg nach Hamburg war kurz vor 16 Uhr mit etwa 200 Stundenkilometern unterwegs. Als der Lokführer die Mutter mit ihren Kindern im Gleis bemerkte, leitete er sofort die Schnellbremsung ein. Außerdem gab er mehrere Warnpfiffe ab. Laut Auskunft der Bundespolizei hatte auch der Fahrdienstleiter am Bahnhof die Frau mit ihren acht- und elfjährigen Söhnen entdeckt. Er hatte der Mutter noch eine Warnung zugerufen, konnte sie aber nicht davon abhalten, die Gleise zu überqueren.

Die Frau schaffte es mit ihren Kindern unverletzt auf den gegenüberliegenden Bahnsteig. Auch im ICE kamen die Fahrgäste mit dem Schrecken davon. Mit hoher Wahrscheinlichkeit verdankt die Familie der schnellen Reaktion des Lokführers ihr Leben. Die Beamten klärten die Mutter über ihr lebensgefährliches Verhalten auf. Zudem leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Der Bremsweg beträgt etwa einen Kilometer

Wie massiv eine Schnellbremsung bei einem ICE abläuft, schildert ein Bahnsprecher: „In diesem Fall war der ICE mit 200 Stundenkilometern unterwegs, da beträgt der Bremsweg etwa einen Kilometer.“ Der Lokführer beobachte zwar permanent, was vor ihm liegt, aber ob er stets freie Sicht auf eine Länge von einem Kilometer hat, sei fraglich. Die Vorgehensweise in solch einem Notfall sei klar: Schnellbremsung einleiten, Warnpfiffe ausstoßen, „denn die ICEs sind ja sehr leise“, so der Sprecher.

Wie schnell der Zug dann zum Stehen kommt, hängt von verschiedenen physikalischen Faktoren ab. „Auf jeden Fall ist das eine enorme Masse, die hier schiebt.“ Da der ICE so schnell unterwegs ist, gibt es auch keine technischen Einrichtungen, die warnen könnten, was sich weit voraus auf den Gleisen abspielt. Hin und wieder kommt es dann zu den tragischen Vorfällen, in denen Menschen vom Zug erfasst werden – absichtlich oder nicht. „Das ist stets eine große seelische Belastung für die Zugführer“, weiß auch der Sprecher.

Einem Mann wurden bei dem Unfall beide Beine abgetrennt

Was am Bahngleis passieren kann, zeigen zwei Beispiele aus der Vergangenheit: Ende Oktober wurde am Augsburger Hauptbahnhof ein 23 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Augsburg lebensgefährlich verletzt, als er an der Bahnsteigkante saß und von einem Güterzug erfasst wurde. Dem Mann wurden bei dem Unfall beide Beine abgetrennt. Unklar ist nach wie vor, warum der 23-Jährige dort saß. Nach Auskunft der Bundespolizei war der Güterzug, der aus München kam, mit einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern unterwegs.

Deutlich schneller war ein ICE, der vor Jahren einen 45-Jährigen am Bahnhof von Jettingen-Scheppach erfasst und getötet hatte. Der Mann stand nach Angaben der Polizei auf den Gleisen und versuchte noch, auf den Bahnsteig zu gelangen. Das sah auch der Lokführer, der sofort eine Notbremsung einleitete. Dennoch rennen immer wieder Bahnreisende über die Gleise, um ihren Zug noch zu erwischen oder um einfach eine Abkürzung zu haben. Das weiß auch Ute Helwig, die am Freitag wieder einmal mit dem Zug unterwegs war und am Gablinger Bahnhof ausstieg. „Ich sehe immer wieder Leute, die das machen“, erklärt sie.

Ein Zug kann nicht einfach ausweichen

Auch in den sozialen Netzwerken wird das Thema diskutiert. Dort meldete sich ein Pendler zu Wort, der erklärte, dass in Gersthofen zwischen 19.30 und 20 Uhr ständig Menschen – auch mit Kindern – über die Gleise laufen, um den Zug Richtung Augsburg zu nehmen. Der Sprecher der Bundespolizei kann vor so einem Verhalten nur warnen und bringt es auf den Punkt. Er sagt: „Der Zug hat ein Problem. Anders als ein Auto kann er nicht einfach ausweichen.“