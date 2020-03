24.03.2020

„Ich will als Erstes versuchen, die Chlorung zu beenden“

Seit zwölf Jahren ist Peter Wendel von den Freien Wählern Bürgermeister in Aystetten. Aktuell überwiegt das Krisenmanagement

Der amtierende Bürgermeister Peter Wendel tritt in Aystetten wieder für die Freien Wähler an. Er begründet die Kürze seiner Antworten in diesem Interview mit der aktuellen Lage (Corona-Pandemie und Wasserproblematik). Er habe aufgrund der momentanen Situation nicht die Zeit, die Fragen ausführlicher zu beanworten.

1. Wie werden Sie in den nächsten Tagen Ihren Wahlkampf in Zeiten von Corona führen?

Mir bleibt nicht viel Zeit für einen Wahlkampf! Ich bin täglich im Rathaus und kümmere mich darum, dass mit der planmäßigen Chlorung ab Mittwoch alles klappt. Außerdem beschäftigt mich das Coronavirus! Mitarbeiter fallen aus, müssen aufgeklärt und beruhigt werden. Bei mir ist Krisenmanagement angesagt! Meine Mitbürger stehen jetzt an erster Stelle.

2. Welches wäre Ihr wichtigstes Ziel nach einem Wahlsieg?

Ich werde alles versuchen, so schnell wie möglich die Chlorung wieder zu beenden.

3. Mit welcher Wahlbeteiligung rechnen Sie bei der Stichwahl?

Nachdem die Briefwahlunterlagen jedem Haushalt zugeschickt werden, rechne ich mit einer hohen Wahlbeteiligung.

4. Wo sehen Sie den größten inhaltlichen Unterschied zu Ihrem Mitbewerber?

Aufgrund meiner zwölfjährigen Erfahrung und Kompetenz als Bürgermeister habe ich mir ein großes Fachwissen aneignen können, auch dank meines Geschäftsleiters Schantin. Das ist eine gute Basis, um alle anstehenden Themen ziel- und bürgerorientiert anzugehen und umzusetzen.

5. Wie hoch sind am Ende die Kosten für Ihren Wahlkampf und was bezahlen Sie aus der eigenen Tasche?

Die Kosten werden in einem vierstelligen Bereich liegen, mein Eigenanteil ebenso.

6. Welche Themen werden Ihrer Meinung nach jetzt den Ausschlag geben bei der Wahlentscheidung?

In Aystetten gibt es mehrere Themen, die die Bürger beschäftigen. Ich habe versucht, Themen sachlich zu kommunizieren. Allerdings hoffe ich auch, dass die Bürger und Bürgerinnen anerkennen, was ich in meinen beiden Amtsperioden bereits geleistet und auf den Weg gebracht habe. Was ich aber unbedingt noch anmerken möchte: Nicht der Bürgermeister entscheidet, sondern das ausschlaggebende Gremium ist der Gemeinderat mit all seinen Gruppierungen.

