12:18 Uhr

Ich will hier raus: Rätsel zur DDR knacken

Die evangelische Kirchengemeinde Diedorf hat ihren dritten Escape-Room eröffnet. Es ist eine spielerische Geschichtsstunde geworden. Ein Selbstversuch

Von Tobias Karrer

Aus der DDR herauszukommen, war nicht einfach und hat sicherlich keinen Spaß gemacht – ganz im Gegensatz zum neuen Escape-Room der evangelischen Kirchengemeinde in Diedorf. Trotz des ernsten Themas ist das Rätsel-Spiel eine tolle Möglichkeit, sich mit der Geschichte der DDR auseinanderzusetzen und sich Gedanken über die Situation derer zu machen, die unbedingt aus dem Osten entkommen wollten.

Nach einem Escape-Room zum Thema Luther und einem für Kinder ist der DDR-Escape-Room schon der dritte, der vor der Tür der evangelischen Kirche steht. Das Prinzip ist einfach: Eine Gruppe Menschen wird in einen Raum gesperrt und um wieder herauszukommen, muss sie Rätsel und Aufgaben lösen. Hilfestellung leisten die Spielleiter von draußen über Walkie-Talkies. Lutz Papke, einer der vier Engagierten in der Kirchengemeinde, die den Escape-Room konzipiert haben: „Wir sind sozusagen der Westen und leisten Hilfestellung bei der Flucht.“ Das Innere des Raumes ist dem Büro in einem DDR-Amt nachempfunden. Ein kleiner Schreibtisch steht neben der Tür, eine Uniform der Schutzpolizei hängt an der Wand. Im Regal stehen Bücher, deren Titel auf den sozialistischen Inhalt verweisen, in einer Ecke ist ein kleiner Konsum mit Repliken typischer DDR-Produkte aufgebaut und an der Wand hängt das Porträt von Erich Honecker.

Wer den Escape-Room betritt, will raus, laut Szenario allerdings nicht nur aus dem Raum, sondern aus dem Staat. Dafür müssen die Spieler einen Antrag ausfüllen. Jedes gelöste Rätsel ist mit einem weiteren Stempel auf dem Weg zur Ausreise verbunden. Es sind nicht nur die ausgeklügelten und motivierenden Rätsel, die den Escape-Room lohnenswert machen, es sind die authentischen Details. „Vieles ist original aus der DDR“, erklärt Christa Papke. Unter anderem die Schupo-Uniform. Das meiste habe sie im Internet gefunden: „Da ist teilweise eine Art Ostalgie-Hype ausgebrochen.“

Unser Autor probierte den Escape-Room zusammen mit seiner Familie und Pfarrer Alan Büching aus. Insgesamt braucht das Team 41 Minuten, etwa so lange wie der Durchschnitt bisher – das schnellste Team war in nur 21 Minuten draußen. Allerdings vertrödelt das Team Zeit mit den Details im Raum, die Fotos an den Wänden faszinieren alle Spieler. Nur an einer Stelle muss „der Westen“ helfen. Während des Spiels überrascht der Escape-Room immer wieder mit technischen Raffinessen und neuen Spielideen.

Nachdem die Gruppe es geschafft hat, resümiert Alan Büching: „Es war großartig. Eigentlich ist das spielerischer Geschichtsunterricht.“ Auch er betont die „vielen Details“. Außerdem erklärt er die Verbindung zwischen Mauerfall und Kirche: „Die SED war damals auf alles vorbereitet, außer auf Gebete und Kerzen.“ Papke und er würden in der friedlichen Revolution eine Art Wunder sehen: „Da hat Gott in die Geschichte eingegriffen.“

Etwa 80 Leute haben den Escape-Room bisher gemacht. Unter ihnen auch einige, die die DDR noch erlebt haben. Katrin Lange aus Leipzig zum Beispiel, die während der Kulturtage in Diedorf zu Besuch war, habe den Raum etwas skeptisch betreten, sei aber mit einem Lachen herausgekommen.

Die Qualität des lehrreichen Spiels, das das Ehepaar Papke zusammen mit Martin und Gabi Schlund ehrenamtlich aufgebaut hat, bezeugen auch die anderen Spieler. Elena Karrer zum Beispiel erklärt: „Tatsache ist, dass der Escape-Room hier in Diedorf besser war als der letzte kommerzielle, in dem ich war.“ Ruth Karrer meint: „Ich fand es toll und werde das in jedem Fall weiterempfehlen.“

Anmeldung Der Escape-Room soll bis mindestens Neujahr geöffnet bleiben. Man kann sich über die Mailadresse Ich-will-raus@gmx.de anmelden. Auch bei Events in der evangelischen Kirche – wie dem Konzert der Band Privileg am 9.November – soll es die Möglichkeit geben, das Rätsel zu knacken.

Themen folgen