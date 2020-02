vor 21 Min.

Idee: Entsteht ein neuer Park mitten in Stadtbergen?

Plus In der Stadtmitte soll ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Es gibt aber Gegenwind. Und zwar nicht nur aufgrund der Dimension des geplanten Gebäudes.

Von Jana Tallevi

Den großen Vergleich scheut der Stadtberger Erwin Kaltenegger nicht. Er denkt an den Berliner Tiergarten oder den Englischen Garten in München, wenn er über ein Projekt in der Mitte von Stadtbergen spricht: den Stadtberger Friedenspark gegenüber der evangelischen Friedenskirche. „Warum sollten wir nicht auch in unserem Zentrum solch einen Park haben? Das wäre für alle von Nutzen“, sagt er.

Der Schönheitsfehler dabei: Für den Bereich „Am Graben“ in Stadtbergen gibt es bereits einen Bebauungsplan, ein Park ist dort nicht vorgesehen. Stattdessen habe der Stadtrat nun einen Bauantrag angenommen, der dort ein Mehrfamilienhaus vorsieht – wie im Bebauungsplan vorgesehen, berichtet Bürgermeister Paulus Metz. Er wundert sich: „Während des Verfahrens gab es von den Nachbarn keine Einwände.“ Stadtbergen: Bauprojekt sprengt den Rahmen Tatsächlich habe man erst nach Abschluss des Verfahrens von dem Vorhaben erfahren, gibt Nachbar Erwin Kaltenegger zu. Doch dann sei ihm bei Durchsicht der Pläne aufgefallen: Solch ein Bauprojekt sprengt den Rahmen der Nachbarschaft. „Eine Bebauung wie in der Umgebung, mit Erd- und Dachgeschoss, das wäre das Richtige gewesen“, meint er. Doch nicht allein das Städtebauliche macht ihm Sorgen. Er sagt, dass bei Starkregen schon jetzt in diesem Bereich von Stadtbergen die Sickerschächte oft genug die Wassermassen nicht mehr fassen könnten und Kanaldeckel hochgedrückt würden. Der geplante Neubau mit Tiefgarage würde diese Situation sicher verschärfen. Der Fuß- und Fahrradweg an dem Grundstück vorbei sei besonders stark frequentiert. Steige der Verkehr durch ein Mehrfamilienhaus, werde es für diese Gruppen gefährlicher. Ein Friedenspark könnte enorm teuer werden Vor ein paar Tagen haben sich die Befürworter des Friedensparks mit Bürgermeister Metz getroffen. Der hat zugesagt, mit dem Eigentümer einer benachbarten Fläche, die noch unbebaut ist, über mögliche Pläne für den Park zu sprechen. Auch um das Grundstück, auf dem jetzt die Wohnanlage entstehen soll, habe sich die Stadt bemüht – sei aber nicht zum Zug gekommen. Er erinnert daran, dass ein Friedenspark enorm teuer werden könnte: Schließlich müssten für die Grundstücke Baulandpreise in bester Lage bezahlt werden. „Und das dafür, dass dann dort eigentlich nichts passiert“, gibt er zu bedenken. Was Erwin Kaltenegger hingegen unangemessen findet: Für den Neubau müsste der gesamte alte Baumbestand auf dem Grundstück weichen. Laut Landratsamt liegt das Baufenster zwar außerhalb des Baumbestands. Sollte jedoch eine Tiefgarage umgesetzt werden, sind die Bäume wohl dennoch nicht zu halten. Inzwischen hat er eine Online-Petition zum Erhalt des alten Baumbestands als Ausgangspunkt für den Park gestartet. Baumbestand auf Fledermausquartiere untersuchen lassen Was allerdings noch passieren wird: Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt wird sich das betreffende Grundstück noch einmal genau anschauen. Unter anderem soll der Investor aufgefordert werden, die alten Gebäude und auch den Baumbestand auf Fledermausquartiere untersuchen zu lassen, so ein Sprecher des Landratsamts. Denn die Tiere sind von Nachbarn im Sommer dort immer wieder beobachtet worden. Auch das Gequake von Fröschen oder Kröten kennen die Nachbarn von dem kleinen Teich auf dem Grundstück. Die Situation will die Untere Naturschutzbehörde nun nachprüfen.

