00:34 Uhr

Ideen für die Pflege

Interview mit neuem Heimleiter

Die Menschen werden immer älter, und viele von ihnen brauchen Hilfe. Doch der Mangel an Fachkräften im Bereich der Altenpflege ist bekannt. Da ist guter Rat teuer. Einer, der sich viele Gedanken über das Thema macht, ist Anton Kreuzer. Der 59-Jährige ist der neue Leiter des Pflegeheims Schlößle in Stadtbergen. Er folgt damit Cornelia Geppert, die sich beruflich verändert. In der Einrichtung kümmern sich insgesamt 54 Pflegekräfte und 22 ehrenamtliche Helfer um derzeit 75 Bewohner.

In einem Interview schildert er seine Überlegungen, wie die Pflege der Zukunft aussehen sollte und wie man neues Personal finden könnte.