Ihle tritt bei Werkserweiterung auf die Bremse

An das bestehende Werk der Großbäckerei Ihle in Gersthofen soll ein zweites Werk angebaut werden. Doch die Pläne verzögern sich.

Das Genehmigungsverfahren für das Vorhaben im Gersthofer Gewerbegebiet läuft gut. Doch das Geschäft leidet unter der Corona-Krise: Kurzarbeit in Gersthofen

Ohne weitere Diskussion und einstimmig hat der Gersthofer Ferienausschuss, der in Corona-Zeiten anstelle des Stadtrates und seiner Ausschüsse eilige Entscheidungen trifft, den Bau eines zweiten Werkes der Großbäckerei Ihle genehmigt. Es soll im Anschluss an das bereits bestehende Werk im Westen von Gersthofen entstehen.

Laut den Unterlagen des Stadtrates handelt es sich um eine Erweiterung der bestehenden Anlage um eine Produktionsanlage und ein Tiefkühllager. In beiden Werken würden maximal 400 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Hochregallager wird bis zu 35 Meter hoch.

Auf Anfrage unserer Zeitung sagte Firmenchef Willi-Peter Ihle, dass mit dem Ausbau die Brezen- und Laugengebäckproduktion von Ihle erweitert werden solle. Allerdings gebe es wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie derzeit keinen konkreten Zeitplan für den Baubeginn. Auch über Kosten und Mitarbeiterzahl könne er im Moment keine Angaben machen. Ihle: „Wir sprechen derzeit noch nicht von konkreten Zahlen, weil ehrlich gesagt sowohl die Kostenplanung als auch die Arbeitsplatzplanung in dieser Zeit auf unsicheren Füßen steht.“ Im bestehenden Werk in Gersthofen herrscht bereits Kurzarbeit. Das Unternehmen fahre derzeit auf Sicht und hoffe, nach der Krise mit „allen Mitarbeitern durchstarten“ zu können, so der Firmenchef. Er hatte ursprünglich den Baubeginn für diesen März angekündigt. Doch das Genehmigungsverfahren war noch nicht abgeschlossen. Nun rechnet das Unternehmen in ein bis zwei Monaten mit der endgültigen Baugenehmigung.

Diese hängt aus Sicht der Stadt Gersthofen nur noch an 30 fehlenden Autoparkplätzen, die nachgewiesen werden müssten. Laut einem TÜV-Gutachten sind für das Werk mindestens 270 Stellplätze notwendig. Die Bäckerei Ihle beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 2000 Menschen und gehört zu den zehn größten Backbetrieben Deutschlands. Unterdessen kritisiert die Gewerkschaft NGG in Augsburg, dass Ihle das Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten in Gersthofen von 60 beziehungsweise 67 Prozent der Nettolohn-Lücke nicht zumindest teilweise ausgleiche. (cf)

