27.03.2019

Ihre Pointen sind scharf und schnell

Die Kabarettistin Anny Hartmann kommt mit ihrem Programm „No Lobby is perfect“ in das Gersthofer Ballonmuseum.

Sie wurde schon „die pazifistische Schnellfeuerwaffe des politischen Kabaretts“ genannt. Nun kommt Anny Hartmann nach Gersthofen. Für ihren Auftritt „No Lobby is perfect“ am Donnerstag, 4. April, ab 19.30 Uhr im Ballonmuseum verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Als Diplom-Volkswirtin besitzt sie das Handwerkszeug, wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu durchschauen. Diese bereitet Anny Hartmann amüsant, schnell, bissig und nachvollziehbar auf. Oder wie es eine Zuschauerin ausgesprochen treffend formulierte: „Sie haben uns das erklärt, als ob wir Vierjährige wären, ohne dass wir uns dabei wie Vierjährige gefühlt hätten.“ Die Kabarettistin ist auch bereits als scharfzüngiger Gast bei der Show „Die Anstalt“ im ZDF aufgetreten.

Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Dienstag, 2. April, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns den Studienabschluss der Kabarettistin.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. (lig)

für die Veranstaltung am Donnerstag, 4. April, für 20,20 Euro gibt es im Vorverkauf an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

