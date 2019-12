vor 39 Min.

Ikea-Pakete fliegen nach Einkauf gegen die Autoscheibe

Seinen Einkauf bei Ikea in Gersthofen hat ein Autofahrer so schlecht gesichert, dass die einzelnen Pakete bei einem Bremsmanöver gegen die Windschutzscheibe flogen.

Eine 29-jähriger Autofahrer sichert seine Ladung nicht und beim ersten Bremsmanöver geraten die Möbelteile ins Rutschen.

Seinen Einkauf bei Ikea in Gersthofen hat ein Autofahrer so schlecht gesichert, dass die einzelnen Pakete bei einem Bremsmanöver gegen die Windschutzscheibe flogen. Der 29-Jährige hatte nach Auskunft der Polizei am Samstag um 14 Uhr die gekauften Waren ins Auto gelegt und war losgefahren.

Dabei hatte er jedoch versäumt, die Ladung ordnungsgemäß zu sichern. Als er verkehrsbedingt stoppte, gerieten die Pakete ins Rutschen. Beim Aufprall zersplitterte die Windschutzscheibe. Die Polizei verhängte bei der Unfallaufnahme ein Bußgeld und erst, nachdem die Möbelteile sicher untergebracht waren, durfte der 29-jährige seine Fahrt fortsetzen. (thia)

Themen folgen