vor 48 Min.

Ilse Hoffmann aus Neusäß geht mit links durchs Leben

Ilse Hoffmann kann schon lange kaum mehr Nachteile für Linkshänder in der heutigen Gesellschaft ausmachen. Die 74-Jährige kann übrigens auch in Spiegelschrift schreiben.

Plus Linkshänder hatten es nicht immer leicht. Bei Ilse Hoffmann aus Neusäß war das anders. Ihre Familie hat sie gefördert. Als Lehrerin hat sie das weitergegeben.

Von Petra Krauß-Stelzer

„Das mach ich doch mit links“ sagt man im Allgemeinen, wenn einem etwas total leicht fällt. Gemeint ist damit meist also nicht, mit der linken Hand zu schreiben. Gerade das aber fiel und fällt Ilse Hoffmann, heute 74 Jahre alt, schon immer leicht. Denn sie war von Kindesbeinen an eine Linkshänderin. Erstaunlich: Das hat die frühere Lehrerin nie als Schwierigkeit oder Makel empfunden, und so kann sie auch mit dem „Internationalen Tag der Linkshänder“, der immer am 13. August gefeiert wird, recht wenig anfangen. Denn sie kann schon lange kaum mehr Nachteile für Linkshänder in der heutigen Gesellschaft ausmachen. Zudem gibt es inzwischen etliche, eigens für Linkshänder gut zu bewältigende Gerätschaften – von der Schere angefangen bis zur Computertastatur.

Frau aus Neusäß: Linkshändigkeit wurde früher ausgetrieben

Natürlich galt Linkshändigkeit bis vor nicht allzu langer Zeit als etwas, das man seinem Kind so früh wie möglich auszutreiben hatte. Das früher übliche Fach Schönschreiben in der Grundschule: Für Linkshänder eine Qual, sie verwischen das Geschriebene, müssen sich geradezu verrenken beim Schreiben. Ganz allgemein war und ist Linkshändigkeit mit Vorurteilen verknüpft. Schon allein der Sprachgebrauch „zwei linke Hände haben“ weist darauf hin, dass Linkshänder ungeschickt, irgendwie nicht normal sind. Rechts hatte eben Vorfahrt.

Genau das aber hat Ilse Hoffmann als Kind eben nicht erlebt. „Ich bin eine ausgeprägte Linkshänderin, wie es auch Tanten mütterlicherseits und väterlicherseits und der Urgroßvater waren!“ Der Unterschied zu anderen Familien: „Man hat bei uns um die Linkshändigkeit kein Theater gemacht.“ Erst als die kleine Ilse zur Schule kam und mit dem Griffel auf der Tafel schreiben musste, hat sie festgestellt, „dass da bei mir etwas anders war.“ Die damals üblichen Übungen wie Spazierstöcke schreiben, machte sie von rechts nach links in Spiegelschrift.

Neusäß: Ilse Hoffmanns Mutter versuchte ihr Kind zu motivieren

Doch die Mutter verstand es, das Kind sanft zu motivieren: „Wenn du mit der rechten Hand schreibst, verwischst du nichts.“ So hat sich die kleine Ilse als Schulkind problemlos auch „rechts“ angewöhnt und kann sich nicht erinnern, jemals „gedrillt“ worden zu sein. Mit dem Ergebnis, das sie im Lauf des Lebens vieles mit rechts und links erledigen kann. Geradezu akribisch perfekt ist das mit Kreuzstichen bestickte Deckchen aus der Grundschulzeit, das Ilse Hoffmann bis heute aufgehoben hat. Manches geht, manches geht bis heute nicht: Beim Essen hält sie wie Rechtshänder die Gabel links, das Messer rechts. Aber Brot aufzuschneiden mit der rechten Hand schaffe sie bis heute nur „mit links“, erzählt die gebürtige Augsburgerin, die seit 1996 in Steppach lebt und ihr Reihenhaus damals mit ihrer inzwischen verstorbenen Mutter gekauft hat. „Den Löffel nehme ich heute noch in die linke Hand.“

Und: „Alles, was Kraft braucht oder feinmotorisch anspruchsvoll ist, wird eben mit links erledigt!“ Eine gute Handwerkerin, die sie ist, nützt sie ihre Beidhändigkeit auch beim Tapezieren. Noch heute kann Ilse Hoffmann in drei Variationen schreiben: Rechts normal, links mit normalem Schriftbild und links in Spiegelschrift. Trotz Linkshändigkeit: „Ich konnte sehr gut nähen und handarbeiten, habe gestrickt und Patchwork-Arbeiten gemacht, Puppen gebastelt und angezogen!“, erzählt sie über ihre Hobbys, zu denen auch „lesen, lesen, lesen“ gehört.

Die Toleranz, die Ilse Hoffmann aus Neusäß erlebt hat, will sie weitergeben

Die Geduld und Toleranz, die sie als linkshändisches Kind erlebt hat, gab sie auch in ihrer beruflichen Laufbahn als Volks- und Sonderschullehrerin den Schülern weiter. Ilse Hoffmann war zuletzt Konrektorin an der Augsburger Pankratiusschule, war auch als Seminarleiterin in der Weiterbildung von Lehrern tätig und ging 2010 in Pension.

Doch „mit Grausen“ erinnere sie sich an eine linkshändische Erstklässlerin, deren Mutter das Kind nachmittags „auf rechts drillte“ – ein großer Stress für das Kind. Zum Wohl des Kindes hat die Pädagogin, die bis heute noch Kontakt zu einigen ehemaligen Schülern hat, es dann bei rechts belassen. Ihr Credo, was den Umgang mit Linkshändigkeit anbelangt: „Primär wichtig ist der Umgang der Familie mit diesem Phänomen. Die Akzeptanz der Individualität des Kindes macht es daher stark.“ Dann werde es auch keine psychischen Probleme entwickeln, die ihre Ursache in der Linkshändigkeit haben.

An gewisse, mit Linkshändigkeit verbundene Mythen, glaubt die fröhliche Steppacherin, die immer gerne Feste ausgerichtet, dekoriert und für Gäste gekocht hat, ohnehin nicht so. Und einiges – etwa den Hinweis auf besonders begabte, berühmte Linkshänder – nimmt sie mit Humor: „Leonardo da Vinci war auch ein Linkshänder. Ich bin auch künstlerisch begabt, aber das liegt an meinen Genen.“

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen