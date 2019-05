vor 27 Min.

Im Alter zu Hause wohnen bleiben

Nachbarschaftshilfe im Holzwinkel informiert

Ist es möglich, weiterhin in der eigenen Wohnung zu leben, wenn man hilfsbedürftig wird? Diese Frage stellen sich viele ältere Menschen und ihre Angehörigen. Erfreulicherweise ist dies viel häufiger möglich, als vermutet.

Die Nachbarschaftshilfe im Holzwinkel trägt mit der Vermittlung von Unterstützung im Alltag dazu auch bei. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Möglichkeit, um möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden bleiben zu können: eine Wohnraumanpassung. Mit wenig Aufwand lässt sich dabei manchmal eine große Wirkung erzielen.

Herr Rösch vom Landratsamt informiert über eine entsprechende Wohnraumanpassung im Alter. Er wird eine Übersicht über Hindernisse und Gefahrenquellen geben, Hilfsmittel und einfache Umbaumaßnahmen vorstellen und natürlich Fragen beantworten. Die Wohnraumanpassung soll dabei helfen, den Alltag zu erleichtern, die Selbstständigkeit zu erhalten und die Wohnung sicher zu gestalten.

Alle Interessierten sind dazu herzlich am Mittwoch, 5. Juni, um 19 Uhr in den Markttreff beim Rathaus in Welden eingeladen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Für Fragen steht Frau Schipf unter der Mobilnummer 0151/222 79 78 5 zur Verfügung. (AL)

