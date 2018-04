vor 6 Min.

Im Augsburger Land werden die Freibäder herausgeputzt

Schwimmmeister Serge Joly reinigt in Stadtbergen die Wasserrutsche.

Bei sommerlichen Temperaturen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, denn die Termine zur Eröffnung stehen schon fest. In einigen Bädern gibt es Neuerungen.

Von Tobias Karrer

Die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen auf bis zu 25 Grad klettern. Eigentlich klingt das schon nach Freibadsaison. Doch Wasserratten müssen sich noch gedulden: Die Freibäder in der Region bleiben noch ein paar Wochen geschlossen. Derzeit gibt es in den Bädern einiges zu tun. Reparaturen und Reinigungen stehen überall auf dem Plan, mancherorts gibt es auch neue Angebote. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn für viele Bäder steht schon fest, wann angebadet werden soll. Ein Überblick:

Dinkelscherben: Große Umbauarbeiten laufen schon seit Herbst im Waldfreibad Dinkelscherben. Bis zur traditionellen Eröffnung mit Anbaden und „Iceman“ bleibe noch einiges zu tun, sagt Bürgermeister Edgar Kalb. Im kommenden Sommer dürfen sich die Kleinsten über ein neues Kinderbecken freuen, das aktuell noch verrohrt wird. Außerdem hätten „umfangreiche Arbeiten“ an den Wegen und Terrassen im Freibad stattgefunden, berichtet Kalb. Bei der offiziellen Eröffnung am Sonntag, 13. Mai, werden die neuen Anlagen eingeweiht. An diesem Tag findet auch das traditionelle Anbaden statt – „egal ob es regnet, schneit oder stürmt“, betont Kalb. Meistens springt der Bürgermeister dabei selbst mit ins Wasser: „Wir haben schon bei elf Grad, aber auch bei 23 Grad angebadet.“

