vor 22 Min.

Im Frühjahr sollen Blumen blühen

Gersthofen gestaltet Flächen an Straßen bienenfreundlich um

Von Gerald Lindner

Die Stadt Gersthofen möchte anlässlich des Bienensterbens auch etwas für das Überleben dieser essenziell wichtigen Insekten tun. So wurden in den vergangenen Tagen viele städtische Grünflächen an den Straßen neu angelegt. Das ist ein weiterer Baustein eines Biodiversitätsprojekts, an dem Vertreter der Stadt zurzeit arbeiten.

Schon im Frühjahr hatte die Stadt in der Stadthalle und im Rathaus Samentüten für Blumen ausgelegt. Jeder Bürger konnte sich kostenlos bedienen, um diese dann im eigenen Garten auszusäen und damit Nahrung für Bienen zu schaffen.

Nun wurden einige der Beete an den Straßen, beispielsweise die an der Verkehrsinsel in der Bahnhofstraße auf Höhe der Stadtresidenz, neu angelegt. Das magere Gras wurde entfernt, die Erde bearbeitet und Blumen angesät. Dasselbe geschah unter anderem auch entlang der Augsburger Straße.

Außerdem wurden kleine Schilder angebracht. Auf diesen wird erklärt, dass hier neu angesät wurde und dann im kommenden Frühjahr oder vielleicht noch in diesem Herbst Blütenpflanzen wachsen sollen.

Das Bauamt appelliert an die Gersthofer, die so bearbeiteten Flächen nicht zu betreten und dort auch keine Hunde ihre Geschäfte verrichten zu lassen, um das Auskeimen der Samen nicht zu gefährden. Dafür erfreuten die Blumen später nicht nur die Bienen, sondern mit ihren schönen Blüten auch die Bürger der Stadt, heißt es auf den Schildern weiter.

Die Stadt will weiter einen Runden Tisch „Biodiversität“ einsetzen, der entscheiden soll, wo Blüh- und Bienenwiesen angelegt werden sollen. Er setzt sich aus Vertretern der politischen Gruppierungen im Stadtrat sowie der Stadtverwaltung und Menschen zusammen, die sich für den Naturschutz einsetzen. Teilnehmen sollen dabei auch Vertreter des Landschaftspflegeverbands.

Stadtbaumeister Roland Schmidt hat in diesem Zusammenhang bereits in diesem Frühjahr 11500 Quadratmeter auf städtischen Flächen ausgemacht, auf denen Bienenweiden oder andere Lebensräume geschaffen werden können.

Und es gibt nicht nur städtische Initiativen in Gersthofen: Markus Brem, Landwirt in Hirblingen und FW-Kreisrat bot bereits im Februar Blühwiesen zum Mieten bei gleichzeitigem Verzicht auf landwirtschaftliche Nutzung gleich auf 20 Quadratmetern an: Zehn Euro für die Saison 2019. Ab 100 Quadratmeter gab es Rabatt: Ein Quadratmeter kostete dann nur 40 Cent. Wer mitmacht, bekommt ein „Augsburger Bienenzertifikat“. Es weist die Beteiligten als Artenschützer aus.

