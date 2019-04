18.04.2019

Im Gemeindesaal Emersacker herrscht Atemnot

Teilnehmer wollen sich beim Klangschalen-Kurs entspannen. Doch ihnen bleibt die Luft weg

Von Felicitas Lachmayr

Eigentlich wollten die Kursteilnehmer bei Pilates und Klangschalentherapie durchatmen und zur Ruhe kommen. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Denn im Gemeindesaal in Emersacker lagen seltsame Dämpfe in der Luft.

„Mehrere Teilnehmer klagten über Atemprobleme“, sagt Bürgermeister Michael Müller. Sie hätten sich beim Luftholen beeinträchtigt gefühlt, einige hätten Augenrötungen bekommen. Der Grund für die Atemprobleme der Kursteilnehmer liegt Müller zufolge im Holzboden versteckt.

Im November vergangenen Jahres hatte es im Schloss Emersacker gebrannt. Das Feuer, das durch einen defekten Kühlschrank ausgelöst worden war, beschädigte das gesamte Gebäude. Auch der Gemeindesaal war vom Großbrand betroffen.

Durch den heißen Rauch und die Feuchtigkeit der Löscharbeiten setzte sich an Wänden, Decken und auf dem Holzboden ein klebriger Film ab. Eine Spezialfirma war mehrere Wochen damit beschäftigt, den Gemeindesaal im Schloss zu reinigen. Der Holzboden wurde abgeschliffen und neu eingelassen. „Die verwendeten Chemikalien mussten ausdampfen“, sagt Bürgermeister Müller. Der Gemeindesaal wurde gründlich gelüftet und im Februar zur Nutzung freigegeben.

Doch offenbar sind die chemischen Dämpfe noch nicht ganz verflogen. In zwei Volkshochschulkursen klagten Teilnehmer über Probleme beim Atmen. „Es waren Gesundheitskurse, bei denen die Teilnehmer direkt mit Matten am Boden liegen“, sagt Christa Steinhart, Leiterin der Vhs Augsburg Land. Gerade beim Klangschalenkurs gehe es darum, tief einzuatmen und sich zu entspannen. Doch das war den Teilnehmern nicht möglich.

Bei anderen Kursen oder Veranstaltungen habe es bislang keine Probleme gegeben, sagt Bürgermeister Michael Müller. „Es riecht zitrusartig im Saal, aber Beeinträchtigungen gab es nicht.“ Nur bei den Entspannungskursen am Boden habe es Beschwerden gegeben. Das lege die Vermutung nahe, dass die Dämpfe vom Holzboden aufsteigen.

„Wir haben das Ingenieurbüro und den zuständigen Chemiker, die mit der Renovierung des Gemeindesaals beauftragt waren, informiert“, sagt Müller. Der Saal sei vor der Wiedereröffnung genau begutachtet worden. „Ich möchte wissen, was da los ist“, sagt Müller. Eine Untersuchung soll nun Klarheit schaffen. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, bleibt offen.

Die Volkshochschulkurse, die bislang im Gemeindesaal stattfanden, wurden kurzfristig verlegt. Sie finden derzeit in der Grundschule in Emersacker statt. Das werde wohl bis zum Ende der Kurse im Sommer so bleiben, sagt Müller.

