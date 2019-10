vor 25 Min.

Im Gesundheitshaus ist noch was frei

In einem Jahr ist das Gebäude fertig. Gut voran geht es in der Hauptstraße

„Es gibt Licht am Ende des Tunnels“, sagte Rathauschef Bürgermeister Thomas Hafner. Die Rede ist von der Hauptstraße in Horgau. Am Montag soll mit der Asphaltierung begonnen werden. Zunächst wird nur eine Deckschicht aufgebracht, sodass die Autos nicht mehr durch den Schmutz fahren müssen.

Eigentlich sollte die Straße schon längst asphaltiert sein, sagte Hafner, aber im ersten Bauabschnitt beim Breitbandausbau und der Erdverkabelung für die Stromanschlüsse der Straßenleuchten kam es immer wieder zu Verzögerungen. Die Kreuzung wird erst in den Herbstferien für die Verlegung der Fernwärmeleitung geöffnet werden. Im Anschluss daran soll die Hauptstraße bis zum Hotel Platzer fertiggestellt werden. Die ausführende Firma kann hier jedoch keine verbindliche Zusage machen, denn viel wird auch von der Witterung abhängen.

In Windeseile gehen hingegen die Arbeiten am „Haus der Gesundheit“ voran. Geht es nach Plan, könnte das Gebäude in 12 Monaten fertig sein. Mittlerweile ist das Haus im Obergeschoss und im Dachbereich bereits an eine Ärztin und eine Physiotherapiepraxis vergeben. Im Erdgeschoss gibt es hingegen noch Kapazitäten. Hier wird weiterhin um einen ärztlichen Dienst geworben.

Künftig wird nun Sarah Wolf in der Gemeinde den Brautpaaren die Frage aller Fragen stellen. Wolf übernimmt alle Eheschließungen und unterstützt somit Bürgermeister Thomas Hafner. Momentan ist Wolf noch als Kassenverwalterin in der Gemeinde Horgau tätig. Dieses Amt wird sie jedoch aufgeben. (kräm)