vor 29 Min.

Im Hasenkostüm oder nackt durchs Augsburger Land

Die Polizei sagt, was erlaubt ist und was nicht: Sogar ein Skelett wäre als Beifahrer ist zulässig – aber nur unter einer Voraussetzung.

Von Maximilian Czysz

Die Polizisten trauten ihren Augen nicht: Vor ihnen fuhr ein Motorradfahrer im pinken Osterhasenkostüm. Mit Konsequenzen muss der Spaßvogel nicht rechnen. Er hatte einen Helm auf und war nicht zu schnell. Aber was eigentlich ist am Steuer erlaubt? Und was nicht? Michael Klein vom Polizeipräsidium Schwaben Nord hat in der Straßenverkehrsordnung nachgeblättert.

Der Osterhase auf dem Roller: Könnten sich dadurch nicht der eine oder andere Verkehrsteilnehmer abgelenkt fühlen und einen Unfall bauen?

Michael Klein: Eine Fahrt im Häschen-Kostüm, oben ohne oder ganz nackt ist verkehrsrechtlich nicht zu beanstanden. Wenn sich jedoch jemand dadurch belästig fühlt, können bis zu 1000 Euro Geldbuße fällig werden.

Dürfte der Osterhase auch am Steuer eines Autos sitzen?

Klein: Wenn die Bedienbarkeit des Fahrzeugs gewährleistet ist und das Gesicht nicht verdeckt ist. Ansonsten sind 60 Euro fällig. Laut Straßenverkehrsordnung darf jeder, der ein Kraftfahrzeug führt, sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. Dies gilt nicht bei der Helmpflicht.

In der TV-Serie Lindenstraße gab es einmal diesen Fall: In einem Auto, das rechts gelenkt wurde, saß links auf dem Beifahrersitz ein anatomisches Schulskelett. Das erschreckte einen anderen Autofahrer, der daraufhin einen Unfall baute. Ein Skelett als Beifahrer – ist das grober Unfug?

Klein: Das Skelett ist kein grober Unfug sondern zählt als Ladung. Diese muss dann aber gesichert, zum Beispiel angeschnallt, werden.

Barfuß auf Gas und Bremse: Ist das erlaubt?

Klein: Grundsätzlich ist es nicht verboten. Allerdings wird es bei einer Behinderungs-, Gefährdungs- oder Schädigungssituation problematisch, wenn man wegen des falschen Schuhwerks vom Bremspedal abrutscht. Außerdem kann es bei einem Verkehrsunfall zu Schwierigkeiten mit der Versicherung wegen der Schadensregulierung kommen. Berufskraftfahrer müssen übrigens ein „den Fuß umschließendes Schuhwerk“ tragen.

Ganz modisch sind Sonnenbrillen mit roter und orangefarbener Glasfärbung. Sind die riskant?

Klein: Hier müsste man eher einen Optiker fragen, ob die Sicht dadurch beeinträchtigt werden könnte.

Mit dem Handy am Steuer telefonieren ist ganz klar verboten: Aber was ist, wenn eine Nummer eingetippt werden muss?

Klein: Das „Handyverbot“ gilt für jede Benutzung, wenn das Handy dazu aufgenommen oder gehalten wird.

Rauchen, essen, trinken oder Eis schlecken: Müssen immer beide Hände am Steuer sein?

Klein: Das wäre zwar wünschenswert, ist aber ist nicht zwingend. Am Steuer zu rauchen kann bei einer Verkehrslage, die besondere Aufmerksamkeit erfordert, fahrlässig sein, wie Gerichtsurteile belegen. Hier könnte es dann wieder Ärger mit der Versicherung bei der Schadensregulierung geben.

Ein Auto kann im Sommer schnell zur Sauna werden. Deswegen werden oft Scheiben getönt. Was ist zulässig und was nicht?

Klein: Die Scheiben des Fahrzeuges, die für die Sicht des Fahrers von Bedeutung sind, dürfen nicht getönt werden. Das sind die Windschutzscheibe und die vorderen Seitenscheiben. Andere Scheiben dürfen mit genehmigten Folien getönt werden. Sonst wird das Bruch- und Splitterverhalten des Sicherheitsglases beeinträchtigt. In beiden Fällen würde die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlöschen. Und: Neben 90 Euro und einem Punkt könnte im Schadensfall die Versicherung einen Regressanspruch geltend machen.

Welche Vorteile ein solch mobiler Hase hat, lesen Sie hier: Ganz schön clever, der Hase

Themen Folgen