vor 26 Min.

Im Kino die ersten zarten Bande geknüpft

Christel und Helmut Offenbartl feiern die diamantene Hochzeit

Seit 60 Jahren sind Christel und Helmut Offenbartl aus Stadtbergen verheiratet. Zur diamantenen Hochzeit brachte auch Stadtbergens Zweiter Bürgermeister Michael Smischek ein Geschenk vorbei.

Helmut Offenbartl wurde 1931 in Krems in Niederösterreich geboren, Gattin Christel, geborene Bühler, 1937 im südbadischen Rheinfelden.

1953 lernte sich das Paar kennen. Helmut Offenbartl, der an der Technischen Universität Wien Chemie studierte, arbeitete in den Semesterferien als Werkstudent in Rheinfelden. Im Kino – es lief „Ein Amerikaner in Paris“ mit der Musik von George Gershwin – lernte er seine Christel, eine angehende Fotografin, kennen.

„Ich war total begeistert von diesem fantastischen Film, aber auch der fesche, sportliche Kerl neben mir gefiel mir auf Anhieb. Sein schickes, knallgelbes Rennrad imponierte natürlich auch“, erinnert sich Christel Offenbartl an diese Begegnung.

So lud sie ihn spontan zu ihrer anstehenden Geburtstagsparty in ihr gastfreundliches Elternhaus ein. „Da habe ich natürlich gleich zugesagt. Die ist es! Das wusste ich sofort“, fügt Helmut Offenbartl charmant hinzu. Doch zwischen dem jungen Paar lagen am Ende der Semesterferien immerhin fast 1000 Kilometer Entfernung. Briefe wurden geschrieben, ein erster gemeinsamer Skiurlaub folgte, und schließlich eroberte Helmut das Herz seiner Christel beim Besuch der Staatsoper im Wien bei einer Aufführung von „Don Giovanni“. Das Paar heiratete 1959 und zog 1960 mit den Zwillingssöhnen Michael und Rainer und Tochter Susanne, die 1963 zur Welt kam, von Braunau am Inn/Oberösterreich nach Augsburg-Göggingen.

Der Wunsch nach einem eigenen Häuschen im Grünen wurde im Stadtberger Ahornweg realisiert „Dort konnten wir vor wenigen Tagen unser 50-jähriges Jubiläum als Bürger von Stadtbergen mit den drei Kindern und den schon erwachsenen Enkelsöhnen Daniel, Nico und Felix feiern“, erzählen die Offenbartls.

„Zusammenhalt und Harmonie in der Familie, Toleranz, Verzeihen und ein wenig Zärtlichkeit.“ So laute ihr Rezept für 60 Jahre glückliche Ehe, betonen Christel und Helmut Offenbartl.

Sie freuen sich in diesen Tagen schließlich noch auf ein weiteres „Highlight“ – einen Rundflug mit dem Zeppelin rund um den Bodensee. (inst)

