Im Kreisverkehr wird’s auch in Gersthofen brenzlig

Plus Eine Radfahrt mit einem Experten vom ADFC durch Gersthofen zeigt Probleme, wie es sie in vielen Orten gibt.

Von Tobias Karrer

Als Radfahrer in der Stadt ist man vielen Gefahren ausgesetzt - in Gersthofen ist das nicht anders. Zusammen mit Martin Wohlauer, einem der Vorsitzenden des ADFC in Augsburg, waren wir auf dem Rad auf den Hauptstraßen der zweitgrößten Stadt im Landkreis Augsburg unterwegs. Am schwierigsten: Das Verhalten auf Kreisverkehren.

Eine erste schwierige Stelle ist der Kreisel auf der Augsburger Straße, gleich nach der Unterführung der A8. Ein Fahrradfahrer, der auf dem Weg ins Zentrum von Gersthofen ist, habe hier zwei Möglichkeiten, meint Wohlauer. Entweder fährt er rechts vorbei am Kreisverkehr um sich dann auf der Augsburger Straße einzuordnen oder weicht schon vor dem Kreisverkehr auf die Straße aus. Mit Blick auf den Boden sagt der ADFC-Vorstand: „Hier ist noch eine Art roter Pseudostreifen gepflastert, aber ohne Beschilderung hat der keine offizielle Bedeutung.“ Eine reduzierte Geschwindigkeit würde den Verkehr sicherer machen Allerdings sieht er an dem Kreisverkehr noch weitere Probleme: „Eigentlich verfehlt er sein Ziel“. Wie um ihn zu bestätigen fahren drei Autos mit hoher Geschwindigkeit und in gerader Linie über den Kreisverkehr. Sie müssen kaum abbremsen. Für Fahrradfahrer könnte das zur Gefahr werden. Alles in allem glaubt Wohlauer, dass eine reduzierte Geschwindigkeit den Verkehr für alle Teilnehmer sicherer machen würde. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Außerdem entdeckt er eines der strittigsten Themen an Kreisverkehren. Vor jeder Ein- und Ausfahrt, die der mögliche Radstreifen kreuzt, sind verkleinerte „205er“, also Vorfahrt-Achten-Schilder für Fahrradfahrer angebracht. „Die stehen hier rechtlich gesehen auf sehr wackeligen Beinen“, betont der Experte. Auch auf dem Radweg um den Kreisverkehr habe ein Radfahrer normalerweise Vorrang vor ein- und ausfahrenden Autos, „solange er der Richtung des Kreisverkehrs folgt“. Das sei in der Straßenverkehrsordnung unter Absatz neun so festgeschrieben. „Sie können ja beim Rechtsabbiegen auch nicht einfach den Fahrradstreifen kreuzen, der geradeaus weiterführt“, erklärt Wohlauer. Trotzdem sollten Radler die Schilder beachten und im Zweifelsfall sollten sowohl Autofahrer als auch Fahrradfahrer erst einmal die Bremse betätigen – den rechtlichen Streitfall „müssen immer wieder Richter klären“. Gefahr durch unachtsames Öffnen der Autotür Wie nüchtern Wohlauer an das Thema Fahrradverkehr herangeht, zeigt sich spätestens entlang der Augsburger Straße. Es fällt auf, dass er immer etwas Außerhalb des Schutzstreifens fährt. Dafür hat er gute Gründe. Erstens gibt es entlang der Straße viele Parkbuchten. „Das macht die Erfahrung. Wer mehr als einmal einen „Dooring“ Unfall mitbekommen hat, der hält ausreichend Abstand“, erklärt der Radexperte. „Dooring“ bezeichnet den Zusammenstoß eines Fahrradfahrers mit einer Autotür, die unachtsam geöffnet wird. Der zweite Grund: „Wer eng überholt werden will, fährt möglichst weit rechts.“ Der Radstreifen suggeriere vielen Autofahrer, dass sie einen Radler hier problemlos überholen könnten - „was natürlich nicht stimmt. Beim Überholen muss man immer eineinhalb Meter Abstand zum Fahrrad einhalten“, betont Wohlauer. Wie gefährlich leben Radfahrer? 1 / 5 Zurück Vorwärts Obwohl die Zahl der Verkehrstoten deutschlandweit im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen ist, ist die Anzahl der Fahrradfahrer, die bei Unfällen tödlich verletzt werden, gestiegen. Deutschlandweit nahm die Anzahl verunglückter Fahrradfahrer um fünf Prozent zu.

Die aktuelle Verkehrsstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gibt Aufschluss darüber, wie es im Landkreis Augsburg aussieht. Zwar sind noch keine Zahlen für 2019 erfasst, trotzdem kann man eine Entwicklung ablesen.

Im Vergleich zu 2009 ist die Anzahl der Unfälle, in die Radler verwickelt waren, um über vierzig Prozent gestiegen. Im Jahr 2018 passierten mit 315 Unfällen die meisten seit 2009. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass mehr als 70 Prozent dieser Unfälle durch die Radler selbst verursacht wurden.

291 Radler, die 2018 einen Unfall hatten, verletzten sich dabei. Im Vergleich zu 2009 ein Anstieg um fünfzig Prozent. Glücklicherweise starb kein Fahrradfahrer im Jahr 2018. In der Vergangenheit gab es mehr Tote. Einen traurigen Rekord zeigt die Statistik im Jahr 2012. Damals wurden vier Radler im Landkreis tödlich verletzt.

Interessant sind auch die Unfallzahlen mit E-Bikes. Die Zahl der Verletzten stieg von 2017 bis 2018 um 100 Prozent auf insgesamt 24 Personen. An über 50 Prozent der Unfälle kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt war. (karrt) Deshalb sind die Schutzstreifen entlang der Augsburger Straße in Wohlauers Augen „eine Beruhigung für Menschen, die wenig Fahrrad fahren und viel Angst haben.“ Oft sei es aber sicherer im Verkehr auf der Straße mitzufahren. So auch an der Kreuzung Augsburger und Bauernstraße. Wer hier abbiegen will, sollte sich einfach früh genug auf der entsprechenden Spur einordnen, „wie jedes Mofa, Motorrad und Auto auch“, so die Empfehlung des ADFC-Vorstands. Auch der Kreisverkehr an der Donauwörther Straße vor der Kirche Sankt Jakobus Major ist in Wohlauers Augen strittig ausgeschildert. Bei mehrfachem Umrunden des Kreisverkehres passieren außerdem zwei typische, aber gefährliche Situationen. Fahrer setzt im Kreisverkehr zum Überholen an Eine Fahrerin biegt unvermittelt und ohne zu Blinken direkt vor Martin Wohlauer und unserem Mitarbeiter ab, als die Radler den Kreisel auf einem möglichen Radstreifen umrunden. Bei einem zweiten Versuch auf der Straße, setzt ein Fahrer mit seinem sportlichen BMW mitten im Kreisverkehr zum Überholen an, überlegt es sich dann aber glücklicherweise anders. Brenzlige Situationen „die die Einstellung vieler zeigen“, so Martin Wohlauer. Die Stadt Gersthofen scheint ihre Problemzonen zu kennen. Auf Anfrage erklärt Pressesprecherin Ann-Christin Joder: „Ein Mitarbeiter unseres Ordnungsamtes ist schon seit einigen Tagen mit Vertretern der Polizei unterwegs, um sich unter anderem diese drei Stellen vor Ort anzusehen und die Beschilderung zu prüfen.“ Die Ergebnisse dieser Besichtigungen würden in das Mobilitätskonzept der Stadt einfließen. Bereits erschienen in unserem "Thema der Woche": Mit dem Lastenrad unterwegs



